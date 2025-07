Mihai Stoica a numit marele avantaj al FCSB-ului, după tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar din Champions League

FCSB va întâlni macedonenii de la Shkendija în turul doi preliminar al UEFA Champions League. În cazul în care vor accede în turul următor, campionii României vor avea ocazia de a da din nou peste Qarabag, echipă cu care s-a duelat în stagiunea precedentă în Europa League.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a reacționat după ce a aflat că FCSB ar putea întâlni din nou Qarabag

Echipa lui Elias Charalambous a trecut cu emoții de primul tur preliminar din Liga Campionilor, iar acum în drumul spre turul al treilea.

La , FCSB a aflat că, în cazul unei calificări mai departe, va întâlni . Gruparea din SuperLiga a întâlnit Qarabag în faza principală a UEFA Europa League și s-a impus cu scorul de 3-2.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a oferit o primă reacție cu privire la viitoarea adversară din turul trei al Champions League și a transmis că în primul rând obiectivul principal al echipei ar trebui să fie eliminarea celor de la Shkendija. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB susține că marele avantaj al roș-albaștrilor l-ar putea reprezenta faptul că azerii nu vor avea jocuri în picioare la ora meciului.

„Îi ştim (n.r. Qarabag), e care pe care. Am jucat acolo, n-am jucat extraordinar, am jucat fără Chiricheş şi fără Olaru. Dar am beneficiat de şansă şi nu ştiu dacă te întâlneşti de două ori cu aceeaşi şansă.

ADVERTISEMENT

Însă e un adversar care n-are jocuri în picioare, care începe competiţia internă pe 15 august. Până la meciurile cu noi, în situaţia în care, subliniez, ne calificăm. Noi n-am trecut de Shkendija, trebuie să ne prezentăm bine mâine”, a declarat Mihai Stoica, potrivit .

ADVERTISEMENT

Cu cine poate pica FCSB în Europa League, dacă este eliminată de Shkendija

Dacă nu va reuși să treacă de Shkendija în turul doi preliminar al UEFA Champions League, FCSB va fi repartizată în turul trei preliminar al UEFA Europa League.

ADVERTISEMENT

Acolo, campioana României va înfrunta în dublă manșă pierzătoarea dintre FC Copenhaga și Drita. Este destul de probabil, conform calculelor hârtiei cel puțin, să fie vorba despre formația din Kosovo.