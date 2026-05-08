Mihai Stoica a numit omul care poate aduce titlul Universității Craiova: „E problemă că nu prea joacă”

Universitatea Craiova rămâne principala favorită la câștigarea titlului în Superliga României. Oltenii câștigă tot de câteva etape încoace. Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, a vorbit despre unul dintre jucătorii-cheie din echipa din Bănie.

Steven Nsimba, omul care poate aduce titlul în Superliga. Ce spune MM Stoica despre atacantul oltenilor

Steven Nsimba a fost omul care le-a adus cele trei puncte oltenilor în ultimul meci de campionat, împotriva lui Dinamo. Atacantul francez are parte de un sezon foarte bun și ar putea câștiga campionatul. Cursa rămâne una strânsă cu U Cluj, iar totul se va decide în ultimele trei etape rămase de jucat.

Atacantul central s-a adaptat însă extrem de bine în Bănie, iar impresia lăsată este una foarte bună. Calitatea sa principală este forța și capacitatea de a finaliza pe poartă din aproape orice poziție.

MM Stoica se inspiră de la Universitatea Craiova. Cuvinte de laudă pentru transferul lui Nsimba

, recunoaște că a făcut o scurtă vizită în Franța pentru a monitoriza mai mulți fotbaliști. Oficialul campioanei României spune că a fost impresionat de Universitatea Craiova, care a reușit să găsească un jucător de mare calitate în această ligă.

„Nsimba poate să aducă titlul la Craiova. E un jucător foarte bun. A demonstrat și în cupele europene, a marcat. E jucător bun. E o problemă că nu prea joacă. Mai mult stă pe bancă decât să fie titular. E mai rapid și mai mobil decât Etim. Îmi place. Și Assad e bun. E util să ai doi jucători valoroși și să nu știi pe care dintre ei să-l bagi”, a declarat managerul celor de la FCSB, în direct și în exclusivitate la MM la FANATIK.