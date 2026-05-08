Sport

Mihai Stoica a numit omul care poate aduce titlul Universității Craiova: „E problemă că nu prea joacă”

El este jucătorul de la Universitatea Craiova care l-a impresionat pe Mihai Stoica. Ce spune managerul de la FCSB despre șansele oltenilor la titlu în Superliga.
Alex Bodnariu
08.05.2026 | 16:00
Mihai Stoica a numit omul care poate aduce titlul Universitatii Craiova E problema ca nu prea joaca
EXCLUSIV FANATIK
Steven Nsimba, omul care poate aduce titlul în Superliga. Ce spune MM Stoica despre atacantul oltenilor
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova rămâne principala favorită la câștigarea titlului în Superliga României. Oltenii câștigă tot de câteva etape încoace. Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, a vorbit despre unul dintre jucătorii-cheie din echipa din Bănie.

Steven Nsimba, omul care poate aduce titlul în Superliga. Ce spune MM Stoica despre atacantul oltenilor

Steven Nsimba a fost omul care le-a adus cele trei puncte oltenilor în ultimul meci de campionat, împotriva lui Dinamo. Atacantul francez are parte de un sezon foarte bun și ar putea câștiga campionatul. Cursa rămâne una strânsă cu U Cluj, iar totul se va decide în ultimele trei etape rămase de jucat.

ADVERTISEMENT

În vară, Universitatea Craiova a surprins atunci când l-a adus pe Steven Nsimba din liga a treia din Franța. Atacantul central s-a adaptat însă extrem de bine în Bănie, iar impresia lăsată este una foarte bună. Calitatea sa principală este forța și capacitatea de a finaliza pe poartă din aproape orice poziție.

MM Stoica se inspiră de la Universitatea Craiova. Cuvinte de laudă pentru transferul lui Nsimba

Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, recunoaște că a făcut o scurtă vizită în Franța pentru a monitoriza mai mulți fotbaliști. Oficialul campioanei României spune că a fost impresionat de Universitatea Craiova, care a reușit să găsească un jucător de mare calitate în această ligă.

ADVERTISEMENT
Castelul Bran, cumpărat de americanul care se ocupă de moştenirea lui Elvis Presley
Digi24.ro
Castelul Bran, cumpărat de americanul care se ocupă de moştenirea lui Elvis Presley

„Nsimba poate să aducă titlul la Craiova. E un jucător foarte bun. A demonstrat și în cupele europene, a marcat. E jucător bun. E o problemă că nu prea joacă. Mai mult stă pe bancă decât să fie titular. E mai rapid și mai mobil decât Etim. Îmi place. Și Assad e bun. E util să ai doi jucători valoroși și să nu știi pe care dintre ei să-l bagi”, a declarat managerul celor de la FCSB, în direct și în exclusivitate la MM la FANATIK.

ADVERTISEMENT
În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai...
Digisport.ro
În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai abținut și a spus totul
Cum s-a implicat Nicolae Ceaușescu în crearea fabuloasei echipe Steaua, câștigătoarea Cupei Campionilor...
Fanatik
Cum s-a implicat Nicolae Ceaușescu în crearea fabuloasei echipe Steaua, câștigătoarea Cupei Campionilor din ’86. Totul s-a întâmplat la vila celebră de la Snagov
Meciul care poate decide titlul în SuperLiga: „S-ar putea să fie anul Universității...
Fanatik
Meciul care poate decide titlul în SuperLiga: „S-ar putea să fie anul Universității Cluj”. Toate calculele
Care este alimentul toxic preferat de mulți fotbaliști români: ”O combinație de uleiuri...
Fanatik
Care este alimentul toxic preferat de mulți fotbaliști români: ”O combinație de uleiuri procesate chimic”
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Valentin Ceaușescu, la 40 de ani distanță de la Sevilla '86. A luat...
iamsport.ro
Valentin Ceaușescu, la 40 de ani distanță de la Sevilla '86. A luat masa cu 'generația de aur' a Stelei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!