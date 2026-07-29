Sport

Portretul atacantului dorit de FCSB: „E între stânga și număr 9”

FCSB nu renunță la transferul unui atacant. Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre vârful dorit cu insistență în acest mercato de vară.
Mihai Dragomir
29.07.2026 | 10:09
Portretul atacantului dorit de FCSB E intre stanga si numar 9
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Mihai Stoica a dat cărțile pe față. Ce atacant caută FCSB. Foto: Colaj FANATIK.
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FCSB vrea să mai facă un transfer până la finalul acestei perioade de mercato. Bucureștenii vor să se întărească în atac, iar Mihai Stoica a dezvăluit detalii importante despre vârful care urmează să ajungă la fosta campioană a României.

Mihai Stoica a spus ce atacant caută FCSB

Mihai Stoica a dezvăluit recent că FCSB își mai dorește pentru această vară aducerea unui atacant. Președintele „roș-albaștrilor” a venit cu detalii despre vârful căutat, precizând profilul ideal pentru nevoile echipei sale. De asemenea, MM consideră că Denis Drăguș va bate palma în cele din urmă cu fosta campioană a României. „Nu seamănă cu Bîrligea, mai degrabă cu Drăguș. E tot așa, între stânga și număr 9, cum era Thiam. Dar asta nu înseamnă că se și face. Eu zic că o să vină Drăguș, așa mă gândesc. Știu ce profil vrea Gigi.

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Noi avem nevoie de un 9. Gigi l-a băgat pe Bîrligea în bandă la un meci, Drăguș a arătat că poate juca acolo. Vorbim despre un jucător bun în duelurile unu la unu. Bîrligea nu e de unu la unu, ci e marcator. E număr 9. Drăguș e între numărul 9 și 11, dacă vrei, cum era și Thiam, la un moment dat. Dar e clar că nu se poate apăra precum Miculescu, care e foarte bun defensiv, chiar și Octavian Popescu”, a declarat Mihai Stoica, potrivit TV Prima Sport.

Ordinele lui Gigi Becali în privința noului atacant pentru FCSB

Mihai Stoica a mai vorbit și despre ceea ce vrea să vadă, de fapt, patronul Gigi Becali la atacantul pe care vrea să îl aducă la FCSB. Latifundiarul din Pipera preferă vârfurile capabile să dribleze, nu doar să marcheze, iar exemplul dat în acest caz a fost Denis Alibec, trecut deja de două ori pe la formația bucureșteană. „Profilul atacantului care i-a plăcut cel mai mult lui Gigi a fost Alibec. Nu-i plăcea Compagno, care marca, dar nu-i plăcea.

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Nu-i plăcea Gnohere, îi plăcea Alibec. Spun exact cum vede el. Vrea un atacant care, când se întoarce cu fața, unu la unu, să poată și dribla. Compagno nu putea dribla pe nimeni niciodată, juca cu spatele la poartă. Lui îi plac jucătorii care driblează!”, a mai spus MM Stoica, conform sursei citate.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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