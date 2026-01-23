Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mihai Stoica a oferit ultimele informații despre situația lui Florin Tănase înainte de FCSB – CFR Cluj

Mihai Stoica a vorbit despre starea de sănătate a lui Florin Tănase, pe care FCSB speră să îl recupereze pentru derby-ul cu CFR Cluj. „Decarul” a fost marele absent al campioanei la Zagreb
Cristian Măciucă
23.01.2026 | 12:47
FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Florin Tănase nu va juca în Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. „Decarul” roș-albaștrilor a suferit dureri la antrenamentul oficial și nu a fost trecut nici măcar pe foaia de joc. Mihai Stoica speră ca golgheterul să fie recuperat pentru derby-ul cu CFR Cluj.

Joacă Florin Tănase în FCSB – CFR Cluj?

Continuă veștile proaste la FCSB. Campioana României are nevoie de puncte ca de aer în SuperLiga, acolo unde se află pe locul 9, la patru lungimi de play-off. Duminică, 25 ianuarie, de la ora 20:00. pe roș-albaștri îi așteaptă derby-ul cu CFR Cluj.

Echipa lui Elias Charalambous vine după o înfrângere usturătoare, în Croația, scor 1-4, cu Dinamo Zagreb, dar va trebui să se regrupeze rapid. La fel ca în Europa League, FCSB ar putea fi privată de prezența lui Florin Tănase, care s-a accidentat.

„Deocamdată nu știm. Când vom ajunge în seara asta probabil va mai face o altă examinare. Simte ceva în altă zonă în care simțea marți. Cu toate acestea miercuri s-a antrenat la antrenamentul oficial. Până spre jumătate când a ieșit și a acuzat niște dureri. Probabil că vom știi cu certitudine mâine”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

Florin Tănase este cel mai bun marcator al FCSB-ului în SuperLiga. Cu 10 reușite, fotbalistul în vârstă de 31 de ani este pe locul 3 în clasamentul golgheterilor. Acesta este condus de Alexandru Dobre, cu 12 goluri, urmat de Jovo Lukic, care se află la cota 11.

Mihai Stoica, NEMILOS dupa Dinamo Zagreb - FCSB 4-1: “VA FI GRAV DACA NU INVATAM NIMIC”

