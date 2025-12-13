Mihai Stoica a povestit finalul minunii cu Feyenoord: „Stăteam singur pe scări și priveam la Cisotti. Meciul ăsta a șters Middlesbrough!”. Ce a vorbit cu Tănase despre… Petrila!

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a spus totul despre finalul meciului FCSB – Feyenoord 4-3 de joi seară din Europa League. Oficialul campioanei României a oferit detalii tari despre discuțiile purtate cu Juri Cisotti și Florin Tănase.

Mihai Stoica, concluzii după FCSB – Feyenoord 4-3

FCSB a făcut, după mult timp, o nouă seară memorabilă în competițiile europene. Bucureștenii au jucat joi, 11 decembrie, în etapa cu numărul 6 din Europa League contra olandezilor de la Feyenoord.

Mihai Stoica, , a povestit cum a fost finalul partidei care va rămâne consemnată drept o a campioanei en-titre din România.

„Seara a început cu un gol venit de nicăieri, cu golul lui Ngezana, care nu marcase niciodată în cupele europene. O chestie cumva ciudată pentru că noi la cornere luam gol, nu dădeam, dar imediat după aia s-a reglat și am luat gol la corner. A mai venit și golul 2, iar la golul 3, ce să mai… Acolo chiar am crezut că s-a cam închis.

După care am revenit în meci și eram cu toții, cei care ne uităm împreună. La un moment dat, Teia Sponte zice, egalăm pe final. Acum era minutul 84-85, cam așa. Eu am zis, nu egalăm, le dăm două, pentru că așa ne-au dat și ei în prima. Dar eu de regulă n-am premoniții de astea, eu văd când luăm gol, nu când dăm noi!”, a spus inițial Mihai Stoica.

Mihai Stoica și Florin Tănase, discuție despre Claudiu Petrila. Ce au spus despre fotbalistul Rapidului

Ulterior, Mihai Stoica a povestit cât de impresionat a fost de felul în care Juri Cisotti a gestionat ultima fază, cea în care a recuperat mingea și i-a pasat decisiv lui Forin Tănase. Oficialul FCSB-ului a dezvăluit că atât el, cât și Tase, s-au gândit la faza în care Claudiu Petrila, din aceeași poziție,

„La final, era într-un pulover afară, toate scaunele goale, eu stăteam cu fundul pe trepte și mă uitam cum poate Cisotti să facă așa ceva. Ok, anticipezi un pas riscant, câștigi duelul, că știi să îți folosești corpul, dar tu bagi capul în gheată? El a băgat capul în gheată!

Iar după aia, când toată lumea se aștepta să dea la poartă, portalul ieșise, îl închisese destul de bine, găsește resurse să dribleze portarul, la fel toată lumea a crezut că portalul îi agață mingea, să rămână cu mingea în picior și după aia să aibă atât de mare stăpânire de sine, să se uite, să-l aștepte pe Tase, să i-o dea.

I-am zis lui Tase, ai avut-o cam ca Petrila la Botoșani. N-aș vrea să trăiesc ce au trăit cei de la Rapid, aia este ratare… vezi o dată la 100 de ani. Și Tase zice, și ce crezi, că nu m-am gândit la asta? Îți dai seama, în câteva fracțiuni de secundă, câte idei pot veni în capul unui om. Mai ales unui fotbalist!”, a mai spus MM.

Juri Cisotti l-a dat pe spate pe Mihai Stoica. „Juca în Serie A fără nicio problemă!”

Juri Cisotti a fost fotbalistul care l-a impresionat pe Mihai Stoica nu doar prin prestațiile sale, ci și prin caracterul său. Experimentatul mijlocaș italian este un model în vestiarul FCSB-ului, iar MM consideră că ar fi jucat lejer în Serie A dacă avea un fizic mai impunător și dacă nu se accidenta grav în tinerețe.

„Cisotti vorbește de parcă nici nu ar fi fost pe teren. Este cel mai modest fotbalist pe care l-am văzut vreodată. Cisotti, imaginea pe care o ai în cap dacă ești la noi și te gândești la Cisotti, este imaginea după fiecare antrenament, se duce în sală, are un colț acolo, îi vezi doar picioarele că face posturi și stă o oră după ce se termină antrenamentul. Din nefericire, unii mai tineri nu îi copiază comportamentul. Și atunci evoluțiile lor se cam văd.

Cisotti, dacă nu se accidenta, când era foarte tânăr, probabil că juca în Serie A fără niciun fel de problemă. Probabil că după aia, ținând cont de faptul că fizicul lui nu îl recomandă pentru o echipă de top, plus accidentarea care l-a tras în jos, dar el a știut să strângă din dinți. Este uimitor pentru mine cum a ajuns în Divizia C din România, iar acum a făcut diferența contra unui colos precum Feyenoord”, a punctat președintele FCSB-ului.

Unde situează Mihai Stoica victoria cu Feyenoord în topul succeselor obținute de FCSB în Europa

Pe finalul intervenției sale, Mihai Stoica a spus ce reprezintă, pentru el, victoria cu Feyenoord. Oficialul FCSB-ului a spus că, după multe alte seri istorice trăite în cupele europene, acest rezultat a șters cu adevărat drama din 2006 cu Middlesbrough, din semifinalele Cupei UEFA.

„A fost mai spectaculoasă și mai neașteptată și venită într-un moment în care aveam mai mare nevoie. Pentru mine, meciul ăsta a șters Middlesbrough. Pentru că a fost cam aceeași chestie. Chiar dacă atunci erau semifinale, sunt părtaș la prea multe”, a concluzionat Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.