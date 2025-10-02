Mihai Stoica a pus o presiune enormă pe Tavi Popescu înainte de FCSB – Young Boys: „Trebuie să arate ca Yamal”

Oficialul campioanei României a mers și mai departe și a transmis chiar că fotbalistul trebuie să joace joi seară pe Arena Națională asemenea lui Lamine Yamal în primele minute din Barcelona – PSG de miercuri seară.

Mihai Stoica i-a cerut lui Tavi Popescu să fie asemenea lui Lamine Yamal în FCSB – Young Boys

De asemenea, el a mai punctat cu această ocazie și că în fotbalul actual este absolut esențial ca jucătorii ofensivi să își dubleze calitățile tehnice individuale și prin efort pus în slujba echipei când vine vorba despre jocul fără minge și faza de apărare.

„Este un jucător extrem de talentat, clar cel mai talentat jucător al nostru, dar care trebuie să arate ca Yamal în primele 20 de minute de aseară (n.r. la Barcelona – PSG în Champions League), nu în următoarele 70. Toată lumea trebuie să înțeleagă că la fotbal dacă nu dublezi calitățile tehnice cu efort, nu ai făcut nimic, dar absolut nimic, și exemple sunt nenumărate”, a spus Mihai Stoica la înainte de