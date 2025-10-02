Sport
Mihai Stoica a pus o presiune enormă pe Tavi Popescu înainte de FCSB – Young Boys: „Trebuie să arate ca Yamal”

Mihai Stoica a anunțat așteptări uriașe de la Tavi Popescu înainte de meciul FCSB - Young Boys din Europa League: „Este clar cel mai talentat jucător al nostru”
Gabriel-Alexandru Ioniță
02.10.2025 | 19:28
Mihai Stoica a pus o presiune enorma pe Tavi Popescu inainte de FCSB Young Boys Trebuie sa arate ca Yamal
Tavi Popescu înaintea unui meci. Foto: Sport Pictures

Oficialul campioanei României a mers și mai departe și a transmis chiar că fotbalistul titularizat de antrenorul Elias Charalambous în spatele atacantului Denis Alibec trebuie să joace joi seară pe Arena Națională asemenea lui Lamine Yamal în primele minute din Barcelona – PSG de miercuri seară.

Mihai Stoica i-a cerut lui Tavi Popescu să fie asemenea lui Lamine Yamal în FCSB – Young Boys

De asemenea, el a mai punctat cu această ocazie și că în fotbalul actual este absolut esențial ca jucătorii ofensivi să își dubleze calitățile tehnice individuale și prin efort pus în slujba echipei când vine vorba despre jocul fără minge și faza de apărare.

„Este un jucător extrem de talentat, clar cel mai talentat jucător al nostru, dar care trebuie să arate ca Yamal în primele 20 de minute de aseară (n.r. la Barcelona – PSG în Champions League), nu în următoarele 70. Toată lumea trebuie să înțeleagă că la fotbal dacă nu dublezi calitățile tehnice cu efort, nu ai făcut nimic, dar absolut nimic, și exemple sunt nenumărate”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport înainte de FCSB – Young Boys.

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
