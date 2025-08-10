Sport

Mihai Stoica a pus ochii pe noua vedetă din SuperLiga: „Mi-a plăcut tot timpul”

Mihai Stoica l-a lăudat pe cel mai în formă fotbalist din SuperLiga în acest start de sezon!
Gabriel-Alexandru Ioniță
10.08.2025 | 10:05
Mihai Stoica a pus ochii pe noua vedeta din SuperLiga
Mihai Stoica alături de logo-ul Superligii. Foto: colaj Fanatik / Facebook

Mihai Stoica a vorbit despre prestațiile avute în acest start de sezon din Superliga de Alin Roman de la UTA, fost la Poli Iași, echipă alături de care a retrogradat în Liga 2 la finalul stagiunii trecute.

Mihai Stoica, laude la adresa lui Alin Roman, fotbalistul momentului în Superliga

Mijlocașul ofensiv în vârstă de 31 de ani este printre cei mai în formă fotbaliști din campionat în acest moment, cu trei goluri marcate și două pase decisive furnizate pentru echipa antrenată de Adrian Mihalcea în primele cinci etape ale noului campionat. Roman a vorbit recent despre începutul de sezon într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK.

Cel mai recent, fotbalistul a oferit assist-ul la golul de 1-0 marcat de Tzionis sâmbătă în meciul disputat de arădeni pe teren propriu contra celor de la Farul Constanța, câștigat în cele din urmă cu 2-1 de „Bătrâna Doamnă”, rezultat în urma căruia UTA a urcat provizoriu pe primul loc al clasamentului din Superliga.

Revenind, Mihai Stoica a spus că întotdeauna l-a apreciat pe Alin Roman, dar și că regretă că acesta a ajuns la o vârstă destul de înaintată pentru fotbalul de performanță fără a ajunge să își arate adevăratul potențial la o echipă mai mare, poate chiar cu pretenții la câștigarea titlului sau la participarea în cupele europene.

„Un jucător care mie mi-a plăcut tot timpul, ar fi meritat mult mai mult”

„UTA s-a trezit în minutul 81 cu Craiova, Craiova pe finalul meciului cu U Cluj, noi sperăm să fi avut acest moment cu Drita. Cam jumătate din jucătorii Aradului sunt noi, antrenor nou, nu aveau lot.

Erau foarte subțiri, mai ales la nivel de bancă. Imaginați-vă că au început cu un U21 titular în prima etapă, născut în 2008. După aia a intrat Țuțu, acum a venit și Vlăsceanu.

Cred că cel mai important jucător este Alin Roman. În fiecare meci a decis într-o manieră în care o făcea și la Iași. Și când te gândești că a ratat penalty la barajul cu Metaloglobus…

Un jucător care mie mi-a plăcut tot timpul, îmi pare rău că a ajuns la o vârstă și are prea puțini ani la cel mai înalt nivel, ar fi meritat mult mai mult”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
