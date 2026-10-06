Sport

Mihai Stoica a pus ținta pe un „tricolor” după România – Suedia 0-1: „Greșeală gravă”

Mihai Stoica a reacționat după eșecul suferit de naționala României contra Suediei în Liga Națiunilor. Oficialul FCSB-ului a scos în evidență eroarea unui „tricolor”.
Bogdan Mariș
06.10.2026 | 07:29
Mihai Stoica a pus tinta pe un tricolor dupa Romania Suedia 01 Greseala grava
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Mihai Stoica (61 de ani) a scos în evidență eroarea comisă de Andrei Rațiu în partida România - Suedia 0-1. FOTO: Sport Pictures
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Mihai Stoica (61 de ani) a analizat partida România – Suedia 0-1, al patrulea eșec consecutiv al „tricolorilor” în grupa de Liga Națiunilor. Oficialul FCSB-ului e de părere că fundașul dreapta Andrei Rațiu a greșit decisiv la unicul gol al partidei, înscris de Viktor Gyokeres în minutul 13 al întâlnirii.

Mihai Stoica l-a criticat pe Andrei Rațiu după România – Suedia 0-1

Suedia a deschis scorul în minutul 13 al meciului cu România după o serie de erori ale „tricolorilor”. Mai întâi, Nicolae Stanciu a fost deposedat în propria jumătate, iar apoi Andrei Rațiu l-a pierdut din marcaj pe Nanasi, al cărui șut a lovit bara înainte ca mingea să sară la marcatorul Gyokeres. Otto Hindrich și Andrei Coubiș au ezitat și ei la centrarea trimisă în careu, iar suedezii au profitat. Mihai Stoica a scos în evidență eroarea fundașului de la Rayo Vallecano, însă și contribuția ofensivă a acestuia.

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„Am fost aproape să facem un rezultat de egalitate, mai aproape decât în meciul tur din Suedia. De celelalte două meciuri nu se poate discuta. Păcat că s-a luat golul cum s-a luat… Nu cred că am luat vreun gol fără să fie câte o greșeală gravă individuală. Rațiu este la fel de vinovat (n.r. precum Stanciu), se oprește, nu vine cu adversarul. Dacă venea, îl bloca și nu mai ajungea niciodată în stâlpul porții și în piciorul lui Gyokeres.

Nu e atât de important, aveai timp să egalezi. Ocazii n-am avut, avem o mare problemă, construim foarte greoi, avem nevoie de atingeri, să plimbăm mingea, să jucăm mult în spate, pierdem timp la construcție, pe când suedezii păreau că ajung mult mai ușor la poartă. Au jucători mai buni, la asta se rezumă totul, nu e vreun secret. În schimb, Rațiu a fost senzațional ofensiv în prima repriză. Suntem mai slabi decât toate din grupa asta”, a declarat oficialul FCSB-ului la Prima Sport.

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Care a fost singurul fotbalist remarcat de Mihai Stoica după eșecul cu Suedia

Gică Hagi l-a introdus la pauză pe Lisav Eissat în partida cu Suedia, în locul lui Nicușor Bancu, iar fundașul lui Bristol City a fost foarte activ în banda stângă. „Eu mă întreb ce este Eissat. E fundaş central? E fundaş stânga? Cred că e singurul câştig real din campania asta… Chiar pare un jucător care poate ajuta echipa naţională. Eu cred că pentru el e perfect sistemul cu trei. Între el şi Matei Ilie, mie mi se pare că Eissat are curaj”, a afirmat Mihai Stoica.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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