Mihai Stoica a pus tunurile pe arbitrul Viorel Flueran după FCSB – Metaloglobus: „Ce glume sunt astea?”

Mihai Stoica a comentat în termeni destul de severi arbitrajul brigăzii conduse de Viorel Flueran la meciul FCSB – Metaloglobus 0-0. În primul rând, președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru i-a reproșat „centralului” faptul că le-a permis jucătorilor echipei oaspete să tragă de timp pe parcursul reprizei secunde, în special pe final de joc.

Ce i-a reproșat Mihai Stoica lui Viorel Flueran după FCSB – Metaloglobus 0-0

De asemenea, oficialul campioanei en-titre a României a părut destul de deranjat și de un moment în care Flueran a încercat să facă o glumă pe teren în timpul meciului, imitând pentru o fracțiune de secundă pornirea de a merge spre monitorul VAR pentru a analiza o fază la care nu se impunea în mod clar o astfel de chestiune.

„(n.r. Meciul) A adus 27 de șuturi la poartă, 14 cornere, dar pentru noi cornerele sunt un blestem. Îi lași să tragă de timp non-stop, nu le atragi atenția, dai 4 minute de prelungire. Faci și o glumă, te faci că mergi spre VAR. Ce glume sunt astea? Nouă chiar nu ne arde de glume.

Flueran are șmecheria asta, pe care nu o înțeleg. El e un arbitru bun, dar cred că de asta nu o să ajungă la un nivel mai înalt”, în direct la

Probleme uriașe pentru FCSB la meciul cu Metaloglobus

De asemenea, cu aceeași ocazie, de pe Arena Națională, prima pentru Mirel Rădoi de la revenire:

„Am adus mingea bine, Olaru nu a mai putut să alerge deloc, era bolnav, am avut un virus, toate testele de gripă, Covid, au ieșit negative. Exact asta ne mai lipsea. Asta a fost înainte de meciul cu Universitatea Cluj, dar nu își revin. Nu știu dacă am avut ieri trei jucători care să fie bine.

Tănase a luat 6 zile antibiotice. Olaru a spus că nu mai poate să respire, îl durea pieptul. Așa ca joc, de anumite perioade ale meciului am fost chiar foarte mulțumit”.