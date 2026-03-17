Sport

Mihai Stoica a pus tunurile pe arbitrul Viorel Flueran după FCSB – Metaloglobus: „Ce glume sunt astea?”

Gabriel-Alexandru Ioniță
17.03.2026 | 17:37
Mihai Stoica a criticat arbitrajul lui Viorel Flueran din meciul FCSB - Metaloglobus. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
Mihai Stoica a comentat în termeni destul de severi arbitrajul brigăzii conduse de Viorel Flueran la meciul FCSB – Metaloglobus 0-0. În primul rând, președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru i-a reproșat „centralului” faptul că le-a permis jucătorilor echipei oaspete să tragă de timp pe parcursul reprizei secunde, în special pe final de joc.

Ce i-a reproșat Mihai Stoica lui Viorel Flueran după FCSB – Metaloglobus 0-0

De asemenea, oficialul campioanei en-titre a României a părut destul de deranjat și de un moment în care Flueran a încercat să facă o glumă pe teren în timpul meciului, imitând pentru o fracțiune de secundă pornirea de a merge spre monitorul VAR pentru a analiza o fază la care nu se impunea în mod clar o astfel de chestiune.

„(n.r. Meciul) A adus 27 de șuturi la poartă, 14 cornere, dar pentru noi cornerele sunt un blestem. Îi lași să tragă de timp non-stop, nu le atragi atenția, dai 4 minute de prelungire. Faci și o glumă, te faci că mergi spre VAR. Ce glume sunt astea? Nouă chiar nu ne arde de glume.

Flueran are șmecheria asta, pe care nu o înțeleg. El e un arbitru bun, dar cred că de asta nu o să ajungă la un nivel mai înalt”, a spus Mihai Stoica în direct la Prima Sport. 

Probleme uriașe pentru FCSB la meciul cu Metaloglobus

De asemenea, cu aceeași ocazie, Mihai Stoica a dezvăluit și marea problemă avută de cei de la FCSB în contextul acestei partide cu Metaloglobus de pe Arena Națională, prima pentru Mirel Rădoi de la revenire:

„Am adus mingea bine, Olaru nu a mai putut să alerge deloc, era bolnav, am avut un virus, toate testele de gripă, Covid, au ieșit negative. Exact asta ne mai lipsea. Asta a fost înainte de meciul cu Universitatea Cluj, dar nu își revin. Nu știu dacă am avut ieri trei jucători care să fie bine.

Tănase a luat 6 zile antibiotice. Olaru a spus că nu mai poate să respire, îl durea pieptul. Așa ca joc, de anumite perioade ale meciului am fost chiar foarte mulțumit”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
