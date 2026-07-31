Mihai Stoica, ieşire fără precedent după Auda – FCSB 4-1: „Ne băteau şi copiii de mingi! Îmi vine să strig la cer!”

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Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a reacționat după eliminarea echipei din cupele europene. Oficialul clubului din Capitală spune că în toată cariera sa nu a mai văzut asemenea greșeli precum cele comise în returul cu FK Auda și susține că antrenorul Marius Baciu nu are nicio vină pentru rușinea suferită de roș-albaștri.

FCSB, eliminare rușinoasă din cupele europene!

FCSB a fost eliminată de FK Auda în turul al doilea preliminar din UEFA Conference League. Letonii s-au impus cu scorul general de 7-3. Deși pornea ca mare favorită, campioana României a fost învinsă atât în prima manșă, cât și în returul de la Riga.

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. Roș-albaștrii le-au permis adversarilor să marcheze din puținele ocazii create, iar fotbaliștii din atac nu au reușit să compenseze erorile din defensivă. Daniel Bîrligea a ratat mai multe ocazii uriașe.

MM Stoica, discurs fără precedent după dubla cu Auda!

, a răspuns criticilor primite după dubla cu Auda. Oficialul roș-albaștrilor a vorbit despre greșelile de arbitraj, dar și despre erorile individuale, fiind de părere că echipa sa a avut parte de un ghinion cum nu a mai întâlnit în întreaga carieră. Joao Paulo și Ștefan Târnovanu au fost indicați drept principalii vinovați pentru gafele comise.

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„La golul doi s-a încheiat ecuația calificării. Joao Paulo, nu îmi dau seama cum s-a blocat în modul ăsta. La fel și Târnovanu. Greșelile astea au fost mai grave decât cele din tur. A fost o combinație de greșeli. Normal că nu am avut nici arbitraj corect, nici șansă. Credeți-mă, am mania asta să contabilizez. A fost meciul cu numărul 190 în cupele europene pentru mine. Niciodată nu au făcut jucătorii greșeli atât de mari cum s-au făcut acum.

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Baciu cu ce e vinovat? Tot ce s-a pregătit s-a pregătit bine. Nu poți să faci asemenea greșeli. Bîrligea a avut cinci ocazii singur cu portarul. Înainte dădea gol fără să aibă ocazii atât de clare. Nu cred că staff-ul e vinovat. Se cere demisia? Care e problema? Să fim corecți. Să vedem ce s-a spus și cum s-a spus. Nu a fost chiar așa. Eram siguri că vom avea ocazii și am avut, dar nu am putut să dăm gol. Am avut ocazii peste ocazii. E cea mai mare minciună pe care am trăit-o în cariera mea. Îmi cunosc meseria.

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Citesc că acest club merge din ce în ce mai rău. Serios? Tocmai am bătut recordul. În 2025 am fost echipa cu cele mai multe meciuri din lume? Sunt nemulţumit că ne-au dezavantajat arbitri, sunt foarte nemulţumit şi îmi vine să strig la cer pentru că n-am văzut erori individuale în halul ăsta. Nu se pot antrena greşelile astea. Ne scoatea şi echipa a doua lui Auda. Ne băteau şi copiii de mingi. La ce greşeli am făcut. Incredibil”, a declarat Mihai Stoica la