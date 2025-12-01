Mihai Stoica a răbufnit după Farul – FCSB 1-2: “M-aș bucura să nu-l vai văd niciodată!”. Cine l-a deranjat pe oficialul roș-albaștrilor

ADVERTISEMENT

FCSB a învins, în deplasare, la Ovidiu, pe Farul, scor 2-1, însă partida nu a fost lipsită de tensiune. Cel mai controversat moment a avut loc spre finalul primei reprize, când “marinarii” au primit o lovitură de pedeapsă. Răzvan Tănasă a căzut în careu după un duel cu Ștefan Târnovanu, iar Rareș Vidican a arătat punctul cu var. Mihai Stoica a pus, însă, tunurile pe Sebastian Colțescu, care s-a aflat în camera VAR.

Mihai Stoica a răbufnit. Ce îi reproșează lui Sebastian Colțescu

Oficialul roș-albaștrilor susține că Sebastian Colțescu ar fi trebuit să-l cheme pe Rareș Vidican să revadă . Pentru că arbitrul nu a procedat astfel, Mihai Stoica nu-și mai dorește ca FCSB să mai aibă interacțiuni cu “fluierașul” născut în Craiova.

ADVERTISEMENT

“Cum să transformi într-un penalty acea fază? Să se dumirească de ce… Se vede clar că Târnovanu atinge mingea. Este evident că duce piciorul stâng spre Târnovanu, premeditat, ca să scoată penalty. Este o mare eroare de arbitraj. E mai degrabă fault în atac. Cum să duci tu piciorul acolo?

Dacă Colțescu l-ar fi chemat pe Vidican la VAR, erau șanse mari să întoarcă decizia. M-aș bucura să nu îl mai văd pe Colțescu, decât, eu știu, întâmplător, pe la alte meciuri. O să îmi spui că nu sunt reluări… la ale noastre nu sunt niciodată reluări. Îl calcă pe Cisotti la faza aia, din startul meciului”, a spus Mihai Stoica la .

ADVERTISEMENT

Apel disperat al lui Mihai Stoica către CCA

Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor solicită CCA-ului la partidele FCSB-ului. Atrage atenția că echipa sa a avut mereu dezavantajată de acest arbitru.

ADVERTISEMENT

“Eram aproape să ne încurcăm în mare parte din cauza acelei faze. În rest, se spune doar că ne-am chinuit. Eu cred că nu ar trebui să fie delegat la meciurile noastre, am avut probleme cu el de fiecare dată, în cam multe meciuri. Poate că îl apasă meciul acela cu Farul de anul trecut”, a mai spus Mihai Stoica.

În urma victoriei cu Farul, FCSB s-a apropiat la doar două puncte de locul 6, ultimul care asigură calificarea în play-off.