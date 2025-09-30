Sport
Mihai Stoica a răbufnit în direct: „E o prostie monumentală!"

Mihai Stoica, extrem de deranjat de o chestiune care privește parcursul FCSB-ului din Europa League! Oficialul campioanei României a avut o reacție extrem de fermă în direct
Gabriel-Alexandru Ioniță
30.09.2025 | 06:45

Mihai Stoica și jucătorii de la FCSB. Foto: colaj Fanatik

Președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru a răbufnit când a vorbit despre șansele echipei antrenate de Elias Charalambous de a trece din nou de faza principală din Europa League, cum s-a întâmplat în sezonul trecut.

Mihai Stoica, reacție acidă la adresa statisticienilor care nu creditează FCSB cu șanse reale la calificarea mai departe în Europa League

Vorbind despre ultimele evenimente din Superliga și în mod special despre faptul că FC Botoșani a ajuns pe locul 2 după victoria cu Metaloglobus, el și-a adus aminte că anul trecut FCSB era creditată de către statisticieni practic cu șanse nule de a trece mai departe în faza eliminatorie din Europa League, chestiune care se repetă într-o anumită măsură și în prezent, în ciuda victoriei din Olanda cu Go Ahead Eagles din prima etapă a grupei unice din această competiție.

„Botoșani are o echipă care are adâncime. Să-i luăm pe cei 3 din spatele atacantului. Mitrov, Ongenda, Mailat, mai sunt Bodișteanu, Cîmpanu. Iartă-mă, sunt jucători buni de Liga 1. Nu știu dacă neapărat de play-off, dar jucători bun de Liga 1. Alte echipe dau cu tunul și nu au așa jucători.

MM a răbufnit în direct la TV: „Este o prostie monumentală”

Fac și eu ca Football Meets Data, care este o prostie monumentală. Anul trecut ne-au pus pe locul 35 și noi am terminat pe 11. Pune ce iese, nu ce crezi că iese. Previziunile pentru locul 35 și noi terminăm pe locul 11 nu este o prostie monumentală?

Nu vreau să se aboneze oamenii la mine. Eu pe FC Botoșani îi puneam sus, probabil nu pe locul 2, că probabil nu o să termine acolo. Eu îi vedeam la play-off. Pentru mine FC Argeș e surpriza mai mare, extraordinară. Aici nu poți să vorbești de Botoșani și să nu vorbești de Leo Grozavu.

Cum am spus anul trecut, că Slobozia are refuzații refuzaților și că Mihalcea i-a scăpat de retrogradare, și Leo Grozavu are refuzați. Bodișteanu a fost lăsat să plece liber. Ongenda a fost pe la Rapid, la Chievo și în Cipru și toată lumea a încercat să scape de el, s-a întors liber. Dumiter a fost la noi, a ajuns la UTA, la Voluntari, nu l-a ținut nimeni nicăieri.

Hermannstadt e în play-out. Tocmai asta vreau să subliniez. Cîmpanu a ajuns la Craiova vândut de Botoșani, a fost la U Cluj, toată lumea a scăpat de el. Dumiter juca la Divizia B anul trecut. Asta vreau să spun, e meritul antrenorului”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

1.62 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „Ambele echipe înscriu - Da” la meciul FCSB - Young Boys
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
