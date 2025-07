Mihai Stoica a răbufnit în direct: „Fără să ofensez pe cineva, sunt mai slabi decât o echipă de Liga 2”

Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, a vorbit din nou despre înfrângerea suferită de campioana României în duelul cu Shkendija, din prima manșă a turului 2 preliminar al UEFA Champions League. Oficialul roș-albaștrilor este convins că echipa sa va reuși să întoarcă rezultatul și să obțină calificarea în retur.

ADVERTISEMENT

FCSB, obligată să câștige în returul de pe Național Arena. Ce spune Mihai Stoica despre duelul cu Shkendija

Campioana României nu își regăsește forma în acest debut de sezon și riscă să rateze accederea în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Echipa din Capitală are nevoie de o victorie miercuri, pe Arena Națională, pentru a continua parcursul european.

, dar rămâne optimist. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB consideră că Shkendija este o formație modestă, cu un nivel echivalent celui al unei echipe din liga a doua românească.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, detalii despre criza de la FCSB

În plus, MM a făcut o paralelă între acest meci și Supercupa României, când FCSB a învins-o pe CFR Cluj cu 2-1, arătând un nivel de joc mult mai solid.

„Noi am fost peste CFR în Supercupă, am fost peste Sibiu la dominare, chiar dacă am egalat pe final, iar în a doua repriză am fost peste Petrolul. În prima repriză, cu Petrolul, am fost mai slabi. Toate cele trei meciuri din Europa, în schimb, împotriva unor adversari mai slabi decât cei din campionat, le-am jucat foarte slab. E clar că este un blocaj mental.

ADVERTISEMENT

Chiricheș a alergat peste 12 km cu Sibiul. Nu ai fost niciodată lângă o echipă ca să înțelegi ce se întâmplă. Îți spun eu: este un blocaj psihic. În returul cu PAOK, câștigat cu 2-0, am jucat cu 10 titulari din meciul ăsta. Cred că Tănase dă randament mai bun în partea stângă, dar a fost o opinie pe care ceilalți n-au împărtășit-o. Nu am arătat bine cu Olaru număr 10 și Tănase număr 9. Dacă nu era Târnovanu, scorul putea fi 3-0 pentru ei, la cum a evoluat meciul. Nu ne mai puteam coordona.

ADVERTISEMENT

(n.r. Despre șansele de calificare) Vor fi Bîrligea și Alibec, va fi și Politic, Octavian Popescu va mai bifa un meci până atunci. Vom juca acasă, pe Arena Națională, pe un gazon perfect, cu peste 25.000 de suporteri.

ADVERTISEMENT

Sâmbătă jucăm în Ghencea. Dacă aveam alt adversar, aș fi fost rezervat, dar acum nu sunt. Sunt mai slabi, fără să jignesc pe cineva, decât o echipă de Liga 2 sau de play-out.

Golul primit? Mingea a fost în aer 60 de metri, Crețu nu s-a uitat în spate, Ștefănescu nu a coborât, iar adversarul a dat golul vieții lui. Nu ai voie să primești un asemenea gol”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.