Mihai Stoica a răbufnit în direct: „Suntem mai degrabă anonimi”

Mihai Stoica (60 de ani) a comentat situația fotbalului românesc după ultimele rezultate înregistrate de naționala României. la Campionatul Mondial de anul viitor.

Mihai Stoica a răbufnit în direct la TV: „Nu suntem bine”

România nu s-a mai calificat din 1998 la un turneu final de Campionat Mondial. Deși fac parte din cea mai ușoară grupă a preliminariilor, Grupa H, „tricolorii” au o campanie dezastruoasă și

După 5 etape, naționala lui Mircea Lucescu e pe locul 3, cu 7 puncte, la cinci lungimi de Bosnia & Herțegovina și Austria. Mihai Stoica crede că știe motivul din spatele acestei decăderi. Fotbalul românesc nu mai are jucători care să evolueze în Europa la cel mai înalt nivel.

„Ne uităm și la vecini și vedem ce se întâmplă în Ungaria. Ei îl au pe Szoboszlai, pe Kerkez și alți jucători din Bundesliga. Noi îl avem pe Drăgușin și pe Rațiu. Mai e și Man, care abia s-a transferat la o echipă de Champions League.

Avem jucători în Serie A, dar suntem mai degrabă anonimi acolo. Sava a apărat titular la Udinese și a câștigat ultimele două deplasări, dar el nici măcar nu intră în vedere. E doar în lot. Nu suntem bine”, a declarat Mihai Stoica, în direct la

Cel mai valoros fotbalist al naționalei României este Radu Drăgușin. Stoperul lui Tottenham e evaluat de site-ul transfermarkt.com la 25.000 de euro. Pe locul 2 la acest capitol se află Andrei Rațiu, a cărei valoare este de 12.000.000 de euro. Podiumul e completat de Dennis Man, cotat de același site la 10.000.000 de euro.