Mihai Stoica a răbufnit la adresa FRF: „Bă, nu ne sucim că vreţi voi!”

Mihai Stoica (61 de ani) a transmis un mesaj ferm după ce a văzut comunicatul de presă emis de FRF. Recent, cluburile din SuperLiga s-au coalizat și au solicitat amânarea începerii campionatului următor cu o săptămână, de pe 10 iulie pe 17 iulie. Reprezentanții echipelor au invocat în acest sens faptul că jucătorii vor ajunge să aibă o pauză foarte scurtă în această vară.

Mihai Stoica a reacționat după ce FRF nu a fost de acord cu amânarea ediției viitoare de SuperLiga

Asta pentru că în cazul anumitor echipe vor exista și meciuri de baraj la finalul acestui sezon, fie pentru menținerea în SuperLiga, fie pentru accederea în preliminariile Conference League. De asemenea, încă din startul stagiunii viitoare formațiile implicate în cupele europene vor fi nevoite să joace și acolo, în primele tururi preliminare.

În plus, la începutul lunii iunie va juca și echipa națională două meciuri amicale, primele pentru Gică Hagi în acest al doilea mandat al său ca selecționer. Ceea ce înseamnă că, de exemplu, jucătorii de la FCSB care vor fi convocați vor avea și mai puțin timp de odihnă în această vară. și a transmis că ediția următoare de campionat va începe la data stabilită inițial.

Ce l-a deranjat cel mai mult pe oficialul de la FCSB

Comentând această chestiune, Mihai Stoica a dat semne că se aștepta oricum la un astfel de deznodământ. În schimb, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB s-a arătat deranjat tocmai de această chestiune, respectiv că Federația tot a insistat să găsească o explicație pentru această decizie, deși, în viziunea lui MM, era clar deja ce se va întâmpla și, mai ales, de ce. Cu această ocazie, oficialul campioanei României a dezvăluit că a discutat inclusiv cu Gică Hagi despre acest subiect.

„Nu trebuia să dea comunicat FRF, noi știm asta. Asta este în genul: «bă, nu ne sucim noi că vreți voi!». Problema este în felul următor: da, dom’le, e o greșeală, dar acum ce facem? Nu putem repara o greșeală. Și-au făcut program cei de la Federație? Pe 6 joacă ultimul meci echipa națională. Noi ne-am făcut programul știind că vom începe pe 11-12 și ne-am făcut turneu în străinătate din 19 (n.r. iunie) până pe 2 iulie. Nu prea sunt două săptămâni. Jucătorii care vor merge la echipa națională, indiferent dacă vom juca sau nu în finala barajului, vor juca pe 6 iunie la națională, asta e problema.

Repet, noi am cerut să jucăm în perioada 11-19, acesta a fost punctul nostru de vedere, dar acum asta este. Vorbeam cu Gică Hagi acum și chiar l-am întrebat ce mă sfătuiește cu jucătorii de la națională. El a zis minimum două săptămâni pauză, să nu te gândești la altceva, mai ales după un sezon ca acesta cum a fost la noi. Dar, mă rog, Federația ne-a obișnuit”, la