Mihai Stoica a răbufnit la adresa jucătorilor după UTA – FCSB 3-0: ”Vor juca la echipa a doua, cu Recolta Gheorghe Doja și Avicola!”

Mihai Stoica a avut un discurs extrem de dur la adresa anumitor jucători care au evoluat în partida UTA – FCSB 3-0, din etapa a 2-a a Cupei României Betano, fiind total nemulțumit de modul cum s-au prezentat aceștia.

Mihai Stoica, tiradă la adresa jucătorilor după UTA – FCSB 3-0

Președintele Consiliului de Administrație al ”roș-albaștrilor” nu a dat nume, însă este clar că s-a referit la jucătorii care evoluează la prima echipă și care la Arad nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

”Un fotbalist profesionist care își dorește să rămână în continuare la FCSB, să lupte pentru titularizare, să facă parte din lotul acestei echipe, trebuie să se prezinte la cel mai bun nivel al său, indiferent de adversar, de competiție și de componența echipei. Unii au arătat că nu vor să rămână în lotul nostru.

Ei bine, chiar dacă nu vrea să nominalizez, aseară (n.r. – miercuri, 3 decembrie) au fost unii care au arătat că nu prea își doresc să rămână în lotul nostru. Doar că, unii nu vor rămâne în lotul nostru, iar alții vor rămâne până la sfârșitul contractului, dacă se vor prezenta așa, la echipa a doua, la Gheorghe Doja, cu Recolta, la Agricola și așa mai departe!”, a declarat Mihai Stoica, la .

Promisiunea făcută de Mihai Stoica după eșecul de la Arad

Oficialul campioanei României i-a remarcat pe cei doi fundași centrali din jocul de la Arad, veteranul Vlad Chiricheș și tânărul Andrei Dăncuș, și a promis că de acum înainte nu va mai ține partea niciunui jucător.

”Nu mai sunt dispus să apăr pe nimeni, vreau să văd dedicare responsabilitate, altruism. Nu e normal ca un fotbalist care nu a jucat de 12 meciuri, că a fost și accidentat, să se prezinte cum a făcut-o Chiricheș la 36 de ani, în primul rând ca determinare și atitudine. Lângă el să evolueze un copil de 16 ani, care a fost poate cel mai bun atât cât l-a ținut motorul.

Nu a pierdut niciun duel, a pasat foarte bine, a urcat cu mingea la picior. Iar alții să facă figurație, să nu țină o minge la picior sau să piardă toate baloanele pe care le-au jucat. Nu mă refer public la jucătorii care m-au nemulțumit, vorbesc cu ei în privat”, a spus Mihai Stoica.

Tavi Popescu a intrat în colimatorul lui Gigi Becali

Unul dintre cei care din Cupa României Betano a fost Octavian Popescu. Jucătorul de creație al FCSB-ului a fost pentru modul cum s-a prezentat la Arad.

”George Popescu s-a cerut afară, că nu mai poate. El a alergat prea mult săracul. Am întrebat și mi-au zis că a cerut să iasă că a obosit. El poate crede, în mintea lui, că eu îi dau drumul liber dacă joacă la mișto. Sunt unii care în mintea lor, poate asta cred.

Eu nu mă supăr pe unul care cu adevărat nu știe sau nu poate, dar pe unul care face batjocoră, sau pierde toate mingile… Noi puteam să-i batem și așa, puteam să marcăm gol și era 1-0. Dar Baba Alhassan nu mai știe fotbal, George Popescu e plictisit”, a afirmat Becali.