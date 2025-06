Mihai Stoica a răbufnit la adresa lui Daniel Pancu după eliminarea României de la EURO U21! „Ar trebui să-și dea un refresh. Poate a uitat”

, iar Mihai Stoica l-a criticat pe Daniel Pancu pentru afirmațiile făcute la finalul întâlnirii de la Bratislava.

Mihai Stoica: „Daniel Pancu ar trebui să își dea un refresh”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a afirmat că Daniel Pancu a „uitat” la turneul final modul în care a obținut calificarea, printr-un succes clar contra Elveției. „Ar trebui să-și dea un refresh Daniel Pancu. Ar trebui să-și dea un refresh că poate a uitat cum a câștigat meciul cu Elveția. Să ne aducem aminte de meciul cu Elveția, pe care a spulberat-o (n.r. 3-1).

Lângă Louis Munteanu au fost doi protagoniști, Ianis Stoica și Octavian Popescu, și tu spui că n-ai avut. Ce să faci, Mazilu e 2005, a plecat de mult timp, s-a accidentat, săracul. Mă gândeam să spună de Baiaram, care are cifre cum n-au alții. Niciun jucător nu are cifrele lui Baiaram la echipa națională de tineret, n-au cifre în competițiile de seniori cei de la echipele pe care i-am întâlnit, chiar dacă joacă la alt nivel.

Să vrei un jucător ca Mihăilă. Păi de-asta vreau să spun. Plângi după Mihăilă care nu are vârstă… (n.r. cu referire la profilul acestuia). Am înțeles asta. Mie-mi place cu argumente, cum zice că are argumente și eu îți dau. Ianis Stoica, Louis Munteanu și Octavian Popescu au spulberat Elveția. Așa te-ai calificat, spulberând Elveția, echipă foarte bună”, a declarat Mihai Stoica la TV .

„Sunt niște declarații pe care nu le înțeleg”

Apoi, oficialul campioanei României a vorbit despre , dar și despre deciziile pe care le-a luat selecționerul pe parcursul meciului. „Sunt niște declarații pe care nu le înțeleg, iar aia cu chipsurile și cu berea, mărturisesc că e prea subtil, nu înțeleg.

Între un antrenor cu chipsuri și cu bere în mână și unul suspendat… Reporterii ar fi trebuit să-l întrebe, ce vreți să spuneți cu chipsurile și cu berea? Ce echipă de club? Sepsi tocmai a pus antrenor. Mie mi-a plăcut cum a jucat echipa națională de tineret cu Pancu.

„Câteodată mă surprind antrenori pe care îi cunosc cu discursuri fără noimă”

Chiar mi-a plăcut și am văzut că ce spune aia și face naționala. A avut un ghinion teribil. Deciziile lui au fost corecte, era normal să-l bage pe Blănuță în locul lui Munteanu. Nu avea de unde să știe că ăsta intră cu atâta adrenalină de îl căsăpește pe ăla.

Dar nu înțeleg chestiile astea. Câteodată mă surprind antrenori pe care îi cunosc, care îmi plac ca tehnicieni, cu discursuri fără noimă. Chipsuri, bere și cu Mihăilă. Eu am înțeles ce vrea să spună. Noi cu adversari buni trebuie să stăm jos și să avem jucători de contraatac, dar nu e adevărat.

Se poate să te duci să joci. Ai început senzațional cu Spania, ai jucat în terenul lor, le-ai dat gol, ai avut ocazii. De ce să fie ca pe vechi, să stăm cu fundul în poartă și să-i prindem dacă îi prindem?”, a transmis Mihai Stoica.