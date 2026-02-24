Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mihai Stoica a răbufnit la adresa lui Dinamo când a auzit dorința ”câinilor”: ”Nu mai vor titlul?!”

Mihai Stoica nu este convins de faptul că FCSB merită să ajungă în play-off în acest sezon. Oficialul campioanei a răbufnit la adresa lui Dinamo, când a auzit de zvonurile legate de meciurile ”câinilor”.
Adrian Baciu
24.02.2026 | 11:29
Mihai Stoica a rabufnit la adresa lui Dinamo cand a auzit dorinta cainilor Nu mai vor titlul
Mihai Stoica, extrem de sincer în privința șanselor lui FCSB la play-off. Sursa foto: colaj Fanatik
FCSB a învins pe Metaloglobus cu 4-1 în runda a 28-a din SuperLiga și a urcat pe locul 7. Campioana are acum nevoie de jocul rezultatelor pentru a mai prinde top 6. Mihai Stoica nu este convins că roș-albaștri merită să ajungă în play-off în acest sezon. Pe de altă parte, oficialul roș-albastru a fost acid când a auzit că Dinamo ar putea să nu forțeze în următoarea etapă, la dorința fanilor.

Mihai Stoica, ușor resemnat în privința șanselor lui FCSB la play-off: ”Suntem în ceasul al 13-lea. Nu ştiu dacă merităm”

Managerul general al celor de la FCSB a intrat marți, 24 februarie, la FANATIK SUPERLIGA și a surprins prin poziția sa. Mihai Stoica este realist și a spus că, în acest moment, nu știe dacă elevii lui Elias Charalambous merită să ajungă în play-off. A oferit și argumente în sprijinul poziției sale. MM a spus că roș-albaștrii au pierdut prea multe puncte importante cu echipe de rang inferior.

Calculele sunt foarte simple. (…) Noi, la momentul ăsta, nu știu dacă merităm. Atâta timp cât pierzi 6 puncte cu FC Argeș, pierzi 4 puncte cu Sibiul, te bate Slobozia acasă, te bate Metaloglobus după ce conduci, te bate Botoșani după ce conduci, te bate CFR Cluj după ce conduci. Așa, să ne luăm de fleacuri că greșeli de arbitraj, că ratări, astea sunt fleacuri. Până la urmă, grosul acolo s-a pierdut”, a spus MM.

Stoica a răbufnit la adresa lui Dinamo când a auzit dorința ”câinilor”: ”Nu mai vor titlul?!”

În ultimele zile, în spațiul public au apărut zvonuri conform cărora Dinamo ar putea să o lase mai moale cu FC Argeș în runda a 29-a pentru ca FCSB să piardă play-off-ul. Unii suporteri ai ”câinilor” au cerut ca elevii lui Zeljko Kopic să facă acest lucru.

În ceea ce-l privește, Mihai Stoica este destul de vehement. Acesta spune că Dinamo ar trebui, în primul rând, să joace pentru ea. Oficialul de la FCSB este de părere că alb-roșii trag la titlu și au nevoie de orice punct în acest sens.

Am tot auzit că-s dinamoviști. Oamenii trebuie să joace pentru ei, nu joacă pentru Dinamo. Iar Dinamo trebuie să joace pentru Dinamo. Aia e problema. Ce o să facă Dinamo? O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off? Păi își pierde șansa la titlu. Nu mai vrea să ia titlu Dinamo, că parcă voia să ia titlu Dinamo? (…) Mi-e greu să cred că Dinamo nu va câștiga cu FC Argeș ”, a spus Stoica.

Mihai Stoica, despre U Cluj, echipa cu care FCSB se luptă la play-off

FCSB se luptă pentru top 6 cu U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș. Dintre acestea, prima este trupa pe care campioana o poate scoate din play-off. Trebuiesc îndeplinite însă o serie de condiții: FCSB să bată tot și ”U” să se împiedice cu Oțelul. MM Stoica este pesimist și nu cred că ”Șepcile roșii” se vor încurca.

O să fiu foarte sincer. Niciuna nu cred că se va împiedica. Cred că toate își vor câștiga meciurile. U Cluj va câștiga cu Galațiu și FC Argeș va câștiga cu Slobozia. La CFR depinde ce face la Ovidiu. Dar mi-e greu să cred că pierde pentru că nu cred că îi lasă chiar așa norocul pe final pentru că din alea 9 meciuri, 6 cred că le-au câștigat cu mare, mare șansă”, a spus Stoica.

Ce spune MM despre scenariul cu FCSB în play-out

Mihai Stoica nu vede o dramă căderea celor de la FCSB în play-out. Spune că și din această poziție echipa roș-albastră poate să ajungă în Europa, mai exact în Conference League.

”Se teme lumea că jucăm noi în play-out. Jucăm în play-out, câștigăm play-out-ul, mergem și câștigăm barajul de Conference și mergem din nou în în faza unei competiții europene”, a punctat Stoica.

Mihai Stoica, mesaj pentru Zeljko Kopic înainte de meciurile decisive pentru play-off: “Din inimă îi doresc!”

În intervenția sa de de la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a mai avut un mesaj de transmis către unul dintre cei mai buni antrenori din campionat, croatul Zeljko Kopic de la Dinamo.

”Îi doresc multă baftă și două victorii până la finalul sezonului regulat. Din toată inima îi doresc! Să se scoată, că e păcat. După o perioadă atât de bună. Două victorii (n.r. cu FC Argeș și CFR Cluj) ar fi pansament”, a spus MM.

