Mihai Stoica a răbufnit la adresa suporterilor înainte de FCSB – U Craiova: „Cetățeni care vin doar când sunt rezultate”

FCSB - U Craiova a fost derby-ul etapei cu numărul 11, însă nu s-a bucurat de o asistență foarte mare. Mihai Stoica i-a mustrat pe fanii care vin la stadion doar când echipa produce rezultate bune
Ciprian Păvăleanu
05.10.2025 | 21:46
Mihai Stoica a rabufnit la adresa suporterilor inainte de FCSB U Craiova Cetateni care vin doar cand sunt rezultate
Asistența mică de la FCSB - U Craiova l-a revoltat pe Mihai Stoica. Foto: Colaj FANATIK

FCSB a dezamăgit în primele 10 meciuri din Superliga României, iar prezența suporterilor a devenit din ce în ce mai mică. Deoarece „roș-albaștrii” nu mai sunt în vârful clasamentului, interesul fanilor a scăzut drastic, iar numărul mic de bilete vândute pentru derby-ul cu Craiova i-a lăsat un gust amar lui Mihai Stoica.

Mihai Stoica i-a mustrat pe suporteri înainte de FCSB – U Craiova: „Să vină la stadion cei pentru care chiar contează echipa asta”

Mihai Stoica s-a revoltat din cauza asistenței reduse de la meciul etapei dintre FCSB și Universitatea Craiova. Deși această întâlnire aducea în mod normal cel puțin 30.000 de suflete la stadion, atât vremea rea de afară, cât și cea din interiorul clubului a redus drastic numărul de bilete vândute.

Înainte de fluierul de start, după ce a sperat până în ultimul moment că numărul suporterilor va crește, Mihai Stoica a lansat un atac la adresa tuturor suporterilor ce preferă să stea acasă în momentele atât de grele pentru echipa campioană, așa cum sunt acestea.

„Va fi lume puțină. Dar prefer să jucăm cu 10.000, 12.000 sau cu 15.000 de oameni care simt ceva pentru echipa asta decât cu cetățeni care să vină doar când sunt rezultate bune sau când sunt 24,5 grade Celsius afară sau mai știu eu ce sărbătoare e mâine și nu se duc la serviciu. Stați acasă, fraților!

Stați acasă, beți o bere, foarte frumos, e excepțional! Lăsați-i să vină la stadion pe cei pentru care chiar contează echipa asta!”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Câți suporteri au fost prezenți pe Arena Națională la FCSB – Universitatea Craiova

Numărul de suporteri prezenți la stadion în seara de duminică a fost sub așteptările conducerii FCSB. Cifrele oficiale arată că pe Arena Națională s-au aflat 11.403 suporteri, adică un procent de 20% din capacitatea totală a celui mai mare stadion al țării.

Suporterii nu s-au înghesuit nici în cupele europene

Cu toate că Young Boys nu are un nume care să atragă, altă dată FCSB ar fi adus mult mai mulți suporteri la un meci european. Necalificarea în Champions League, dar și prestațiile slabe din campionat au contribuit la acest lucru.

Pentru meciul cu elvețienii, Arena Națională nu a fost plină nici pe jumătate. Doar 25.000 de bilete a reușit să vândă campioana României până la startul partidei, care a fost pierdută la două goluri diferență (0-2).

Peluza Nord, prezentă la meciul cu Universitatea Craiova. Ce mesaj le-a transmis liderul galeriei după înfrângerea cu Young Boys

Deși au pierdut în Europa League, suporterii nu au avut mari pretenții de la favoriții lor. Obiectivul lor principal a fost calificarea pe tabloul principal, iar tot ce urmează va veni ca un bonus.

Pretențiile cresc în competiția internă deoarece este vorba și de orgolii uriașe între suporteri. Tocmai de aceea, Gigi Mustață le-a transmis jucătorilor, în numele galeriei, să obțină cele trei puncte din duelul cu oltenii: „În cupele europene atât s-a putut. V-ați îndeplinit obiectivul. Duminică vrem cele 3 puncte cu Craiova. Capul sus”, a fost mesajul primit de fotbaliștii lui FCSB.

