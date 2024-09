Mihai Stoica a rămas impresionat după meciul dintre CFR Cluj și FCSB: “Remarcabil”

Meme Stoica s-a dovedit a fi încântat de noua achiziție a FCSB-ului. al campioanei și, în ochii lui, a reușit să se adapteze la echipă în timp record.

Mihai Popescu, lăudat de oficialii campioanei României

Mihai Popescu a ajuns la gruparea „roș-albastră” în septembrie de la Farul Constanța, în schimbul sumei de 250.000 de euro. Fundașul central a debutat , terminată 2-2 și a jucat toate cele 90 de minute.

Mihai Stoica a susținut câteva declarații cu privire la evoluțiile lui Mihai Popescu pe teren. Oficialul campioanei României a remarcat și a apreciat curajul cu care fostul dinamovist a defilat pe terenul de joc împotriva CFR-ului.

„Remarc, subliniez evoluția remarcabilă a lui Mihai Popescu, la primul lui meci pentru noi. A făcut câteva antrenamente și nu cu toată echipa, pentru că unii erau plecați la echipele naționale. Nu numai că a jucat bine, a fost foarte curajos.

Am construit cu el, a atacat. Este cea mai mare calitate a unui fundaș central, să aibă duelurile departe de poarta lui, nu să se dea de fund înapoi cum fac foarte mulți. Și noi am avut foarte multe exemple care jucau la alibi”, a spus Meme Stoica la .

Mihai Stoica era reținut înainte de startul partidei

După finalul derbyului dintre CFR Cluj și FCSB, scorul a fost de 2-2. , iar Alexandru Băluță și Dawa au restabilit egalitatea până la fluierul final.

Referitor la meciul făcut de Mihai Popescu, Meme a avut câteva dubii înainte de începerea partidei, dar deznodământul a fost unul în favoarea fundașului: „Mi-a plăcut foarte mult cum am jucat, a fost primul lui meci, Îmi făceam probleme mari”, a continuat Mhiai Stoica.

În plus, fundașul a primit toată încrederea și de la patronul „roș-albaștrilor”, Gigi Becali. Omul de afaceri s-a declarat, la rândul său, mulțumit de evoluțiile fostului fundaș a lui Farul Constanța: „Nu am simțit absența lui Ngezana. Mihai Popescu a jucat bine. Am vorbit și cu staff-ul, mi-au spus că a jucat perfect”, a declarat Gigi Becali în direct, la .

Mihai Popescu este un jucător experimentat în Superliga României. A jucat la echipe precum FC Dinamo, Voluntari sau Farul Constanța și a strâns un total de 156 de meciuri în prima ligă românească. În plus, are 17 prezențe în prima scenă scoțiană cu formația St. Mirren FC.