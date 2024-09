Mihai Stoica a reacționat după ce Fanatik l-a anunțat pe Bîrligea titular în FCSB – Petrolul: „Este exact ce ne dorim”

Mihai Stoica a comentat decizia lui Gigi Becali, anunțată în exclusivitate de FANATIK.

Mihai Stoica, încântat înainte de debutul lui Daniel Bîrligea în FCSB – Petrolul: „Duce prețul”

FCSB se confruntă cu probleme de lot înainte de FCSB – Petrolul, meci programat sâmbătă, 21 septembrie, de la ora 21:30. care, după opt meciuri, au numai 9 puncte în SuperLiga.

„Este o întrebare la care nu pot să răspund. E posibil, din cei trei, unul să nu fie nici în lot. Nu vorbesc, că nu are sens, dar vedem. Edjouma este posibil să fie în lot, să fie pe bancă, dacă într-adevăr este o problemă cu unul dintre cei trei fundaşi centrali.

Altfel, ar trebui să facă antrenament foarte bun amândoi, pentru a fi joi pregătiţi să joace titulari”, a declarat Mihai Stoica, la

„Nu îi pasă ce se scrie despre el”

Mihai Stoica a comentat informația dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, conform căreia Daniel Bîrligea va începe din primul minut meciul cu „lupii galbeni”. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei e încântat de noua achiziție.

„Bîrligea duce preţul, nu are nicio apăsare. Nu se gândeşte deloc la treaba asta. Nu îi pasă ce se scrie despre el şi are o calitate extraordinară. Este exact ce ne dorim noi să avem, un jucător care să participe la toate fazele.

Noi ne gândim să facem ceva în Europa şi am făcut ceva până acum. Am scos două echipe care au fost mai bune decât noi. Am scos Maccabi şi am scos LASK Linz.

Cu astfel de jucători poţi să faci ceva în Europa şi cred eu că se va integra rapid în echipa asta. E mare lucru ca un atacant să alerge non-stop”, a mai spus oficialul roș-albaștrilor.

Daniel Bîrligea a fost transferat de FCSB în finalul perioadei de mercato. Atacantul brăilean l-a costat 2.200.000 euro pe Gigi Becali, care în cinci ani de contract, îi oferă un salariu lunar de 25.000 euro.