Sport

Mihai Stoica a reacționat după ce Marica a spus că Doicaru este mai bun decât Bîrligea. Exclusiv

Mihai Stoica a reacționat după comparația făcută de Ciprian Marica și a dat un verdict categoric. Oficialul FCSB a dezvăluit cu cine îl aseamănă pe puștiul Farului.
Alex Bodnariu
14.08.2026 | 17:15
Mihai Stoica a reactionat dupa ce Marica a spus ca Doicaru este mai bun decat Birligea Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Puștiul care a „explodat” în SuperLiga, analizat de MM Stoica: „Îl știu foarte bine!”. Cu cine îl compară
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Iustin Doicaru (19 ani) este unul dintre fotbaliștii care au atras atenția în startul acestui sezon din SuperLiga. Jucătorul Farului, născut în 2007, a început excelent campionatul și a ajuns la trei goluri și o pasă decisivă în primele patru etape. Evoluțiile sale l-au determinat pe Ciprian Marica să îl compare cu Daniel Bîrligea.

Puștiul care a „explodat” în SuperLiga, analizat de MM Stoica: „Îl știu foarte bine!”. Cu cine îl compară

Acționarul minoritar al Farului a declarat că, în acest moment, Doicaru este mai bun decât atacantul celor de la FCSB. Marica a scos în evidență calitățile tânărului fotbalist și a susținut că formația de la malul mării nu ar trebui să accepte o ofertă mai mică de 5 milioane de euro pentru acesta.

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Doicaru este unul dintre produsele Academiei Hagi și a debutat în SuperLiga încă din octombrie 2023, când avea doar 16 ani. Fotbalistul de 19 ani este internațional de juniori al României și poate evolua în mai multe poziții din ofensivă.

MM Stoica, verdict categoric după ce Marica a spus că Doicaru e peste Bîrligea

Comparația făcută de Marica a ajuns și la Mihai Stoica. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit despre subiect la „MM la FANATIK” și a explicat că, din punctul său de vedere, Doicaru și Bîrligea sunt doi fotbaliști cu profiluri total diferite.

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„Sunt jucători total diferiți ca profil. Doicaru a făcut câteva partide foarte bune. Este, în opinia mea, mai degrabă un atacant lateral dreapta, nu este număr 9. L-aș compara cu Ștefan Baiaram. Este tot un jucător cu talie, cu control bun. Baiaram joacă pe stânga. Nu cred că există comparație între Doicaru și Bîrligea. Pe Doicaru îl văd atacant lateral dreapta.

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Îl știu foarte bine pe Doicaru. Eu mai mergeam și pe la meciurile echipelor naționale de juniori. El a avut, înțeleg, niște probleme la spate. Are fizic. Îl știu și pe tatăl lui. E din 2007. E din generația lui Yanis Pîrvu. Toma mai e din 2007, Stoian la fel. E o generație bună. E generația lui Cubarsí și Yamal”, a declarat Mihai Stoica.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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