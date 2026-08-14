Mihai Stoica a reacționat după ce Marica a spus că Doicaru este mai bun decât Bîrligea. Exclusiv

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Iustin Doicaru (19 ani) este unul dintre fotbaliștii care au atras atenția în startul acestui sezon din SuperLiga. Jucătorul Farului, născut în 2007, a început excelent campionatul și a ajuns la trei goluri și o pasă decisivă în primele patru etape. Evoluțiile sale l-au determinat pe Ciprian Marica să îl compare cu Daniel Bîrligea.

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a declarat că, în acest moment, Doicaru este mai bun decât atacantul celor de la FCSB. Marica a scos în evidență calitățile tânărului fotbalist și a susținut că formația de la malul mării nu ar trebui să accepte o ofertă mai mică de 5 milioane de euro pentru acesta.

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Doicaru este unul dintre produsele Academiei Hagi și a debutat în SuperLiga încă din octombrie 2023, când avea doar 16 ani. Fotbalistul de 19 ani este internațional de juniori al României și poate evolua în mai multe poziții din ofensivă.

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Comparația făcută de Marica a ajuns și la Mihai Stoica. a vorbit despre subiect la „MM la FANATIK” și a explicat că, din punctul său de vedere, Doicaru și Bîrligea sunt doi fotbaliști cu profiluri total diferite.

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„Sunt jucători total diferiți ca profil. Doicaru a făcut câteva partide foarte bune. Este, în opinia mea, mai degrabă un atacant lateral dreapta, nu este număr 9. L-aș compara cu Ștefan Baiaram. Este tot un jucător cu talie, cu control bun. Baiaram joacă pe stânga. Nu cred că există comparație între Doicaru și Bîrligea. Pe Doicaru îl văd atacant lateral dreapta.

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Îl știu foarte bine pe Doicaru. Eu mai mergeam și pe la meciurile echipelor naționale de juniori. El a avut, înțeleg, niște probleme la spate. Are fizic. Îl știu și pe tatăl lui. E din 2007. E din generația lui Yanis Pîrvu. Toma mai e din 2007, Stoian la fel. E o generație bună. E generația lui Cubarsí și Yamal”, a declarat Mihai Stoica.