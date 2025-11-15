Sport

Mihai Stoica a reacționat după ce Mircea Lucescu l-a lăsat pe Darius Olaru în afara lotului pentru Bosnia – România: „Niciodată nu a fost considerat un jucător important!”

Ce a spus Mihai Stoica după ce Darius Olaru a fost scos de Mircea Lucescu din lotul pentru meciul Bosnia - România din preliminariile CM 2026.
Mihai Dragomir
15.11.2025 | 19:22
Mihai Stoica a reactionat dupa ce Mircea Lucescu la lasat pe Darius Olaru in afara lotului pentru Bosnia Romania Niciodata nu a fost considerat un jucator important
Mihai Stoica a comentat pe seama deciziei lui Mircea Lucescu. Ce a spus despre absența lui Olaru din lotul României pentru meciul cu Bosnia. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
România joacă la Zenica contra Bosniei de la ora 21:45. Mihai Stoica a reacționat după ce a văzut că Darius Olaru nu a prins lotul pentru meciul decisiv al „tricolorilor”. Ce a spus, de fapt, oficialul FCSB-ului.

Mihai Stoica, reacție după ce Olaru nu a prins lotul pentru Bosnia – România

Seara zilei de sâmbătă, 15 noiembrie, este una „fierbinte” pentru fotbalul românesc. Naționala României joacă în deplasare cu Bosnia pentru calificarea la CM 2026 direct din grupa preliminară.

Mihai Stoica a reacționat după ce a văzut că Darius Olaru, Ștefan Baiaram și Louis Munteanu au fost lăsați în afara lotului de Mircea Lucescu. Ce a spus despre decizia lui „Il Luce” în cazul mijlocașului de la FCSB.

„Cred că alternativa la Ianis Hagi este Florin Tănase. Fac și eu supoziții, iar Darius Olaru nu prea a fost niciodată foarte important pentru echipa națională. Este cel mai important jucător al nostru, dar la națională niciodată nu a fost considerat un jucător important.

Mai mult, a început pe bancă meciuri, acum văd că e în tribune. E o opțiune și nu e absolut nimic de reproșat. Bănuiesc că Lucescu se gândește la fiecare poziție ce alternative are. Și dacă are două alternative pe poziție, clar renunță la unul dintre jucătorii de pe bancă!”, a spus inițial Mihai Stoica.

Ce a spus Mihai Stoica după ce a văzut cine este atacantul ales de Mircea Lucescu. „Așa cred eu că a gândit!”

Mihai Stoica a comentat apoi și alegerea făcută de Mircea Lucescu în compartimentul ofensiv, unde FANATIK l-a anunțat titular pe Daniel Bîrligea. Cum a explicat MM absența lui Louis Munteanu.

„Cred că același lucru e valabil și pentru Louis Munteanu. Și acolo e Drăguș, Bîrligea, ar fi al treilea. Așa cred eu că a gândit selecționerul, mai departe nu contează decât să reușim să câștigăm. Nu cred că va fi foarte ușor, la câte absențe are Bosnia poate ne va fi mai ușor”, a spus MM Stoica, TV Prima Sport 1.

Cum arată primul „11” al României cu Bosnia

Mircea Lucescu s-a decis în privința garniturii de start în meciul cu Bosnia din această seară. După ce FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Daniel Bîrligea va fi titular în atac, a aflat cum va arăta echipa României:

Echipa de start a României pentru meciul cu Bosnia: Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – M. Marin, Dragomir – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea.

Mihai Dragomir
