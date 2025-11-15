Mihai Stoica a reacționat după ce Mircea Lucescu l-a lăsat pe Darius Olaru în afara lotului pentru Bosnia – România: „Niciodată nu a fost considerat un jucător important!”

ADVERTISEMENT

România joacă la Zenica contra Bosniei de la ora 21:45. Mihai Stoica a reacționat după ce a văzut că Darius Olaru nu a prins lotul pentru meciul decisiv al „tricolorilor”. Ce a spus, de fapt, oficialul FCSB-ului.

Seara zilei de sâmbătă, 15 noiembrie, este una „fierbinte” pentru fotbalul românesc. Naționala României joacă în deplasare cu Bosnia pentru calificarea la CM 2026 direct din grupa preliminară.

Mihai Stoica a reacționat după ce a văzut că Darius Olaru, Ștefan Baiaram și Louis Munteanu au fost lăsați în afara lotului de Mircea Lucescu. Ce a spus despre decizia lui „Il Luce” în cazul mijlocașului de la FCSB.

„Cred că alternativa la Ianis Hagi este Florin Tănase. Fac și eu supoziții, iar Darius Olaru nu prea a fost niciodată foarte important pentru echipa națională. Este cel mai important jucător al nostru, dar la națională niciodată nu a fost considerat un jucător important.

Mai mult, a început pe bancă meciuri, acum văd că e în tribune. E o opțiune și nu e absolut nimic de reproșat. Bănuiesc că Lucescu se gândește la fiecare poziție ce alternative are. Și dacă are două alternative pe poziție, clar renunță la unul dintre jucătorii de pe bancă!”, a spus inițial Mihai Stoica.

Ce a spus Mihai Stoica după ce a văzut cine este atacantul ales de Mircea Lucescu. „Așa cred eu că a gândit!”

Mihai Stoica a comentat apoi și alegerea făcută de Mircea Lucescu în compartimentul ofensiv, unde . Cum a explicat MM absența lui Louis Munteanu.

„Cred că același lucru e valabil și pentru Louis Munteanu. Și acolo e Drăguș, Bîrligea, ar fi al treilea. Așa cred eu că a gândit selecționerul, mai departe nu contează decât să reușim să câștigăm. Nu cred că va fi foarte ușor, la câte absențe are Bosnia poate ne va fi mai ușor”, a spus MM Stoica,

Cum arată primul „11” al României cu Bosnia

Mircea Lucescu s-a decis în privința garniturii de start în meciul cu Bosnia din această seară. După ce FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Daniel Bîrligea va fi titular în atac, a aflat cum va arăta echipa României:

: Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – M. Marin, Dragomir – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea.