Mihai Stoica a remarcat doi fotbaliști convocați de Mircea Lucescu la echipa națională: „Eu am fost ironizat când v-am zis”

, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, iar Mihai Stoica a remarcat doi dintre tricolorii convocați de actualul selecționer al României.

Vali Crețu și David Miculescu, remarcații lui Mihai Stoica

România va disputa două partide importante din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor, iar Mircea Lucescu a definitivat lotul de jucători pentru această dublă.

Nu mai puțin de opt jucători de la FCSB au fost convocați pentru aceste două jocuri, iar marea surpriză a selecționerului a fost , fotbalistul de 36 de ani al campioanei din SuperLiga.

David Miculescu a fost convocat în premieră la echipa națională de fotbal a României, prilej cu care Mihai Stoica le-a închis gura contestatarilor, care îl criticau pe jucătorul transferat pentru 1,7 milioane de euro de la UTA.

„..în condițiile în care jucătorul cu cele mai multe reușite, care nu a jucat decât jumătate de an și care era un obișnuit al convocărilor, Darius Olaru, nu este, pentru că normal, nu poate să fie. Chiar am fost fericit. După câștigarea titlului, cred că asta este cea mai frumoasă zi. Când Mircea Lucescu, un om de calibrul lui, îți convoacă opt jucători, ceva s-a făcut bine la noi. Cred că a contat și faptul că noi, după ce am câștigat campionatul, ne-am respectat blazonul. Față de anul trecut când după am pierdut tot ce se putea pierde.

(n. r. ce convocări trebuie remarcate) Indiscutabil Crețu și Miculescu. Crețu pentru că are o vârstă și a mai cochetat cu echipa națională, dar de când este în cea mai bună formă a carierei, de aproape doi ani, nu a mai fost convocat. Miculescu, pentru care am fost ironizat de către unii suporteri, cărora le e greu să înțeleagă tainele fotbalului și de unii analiști, care spuneau că Miculescu e nimic.

Miculescu e un foarte bun jucător, este cel mai bun jucător al nostru în cupele europene. Este singurul fotbalist care a jucat 20 de meciuri din 20 în cupele europene. Este un fotbalist rar la ora actuală în Europa, un atacant lateral care face ambele faze și le face foarte bine și care câștigă duelurile cu adversarii direcți. A avut adversari direcți foarte buni și i-a spulberat”.

„Sunt foarte rari fotbaliștii care fac faza de apărare”

„Specialiștii ăștia ar trebui să își pună meciurile să se uite, dacă nu sunt atenți la meciurile noastre să le mai pună o dată să se uite, că e vacanță. Să vadă cam ce realizări are în timpul unui meci, că aici nu e vorba doar de cifre, nu că cifrele nu l-ar ajuta, are 13 goluri în acest sezon. Sunt foarte rari fotbaliștii care fac faza de apărare. Cred că orice fundaș lateral și-ar dori să facă cuplu cu el, pentru că ajută enorm. Pentru asta trebuie să înțelegi fotbalul și fotbalul este greu.

Mingea o ai la picior vreo două minute. Din 90 sau 100 cât se joacă acum.. Și ce goluri a marcat și în ce momente. Nu mai spun că a dat gol cu Craiova la 1-1, cu CFR la 1-1, gol cu PAOK, la Qarabag, aici vorbim de victorii în 2025. Că a dat gol cu Dinamo în ultimul minut din prima repriză. Greu însă de remarcat pentru unii.

(n. r. dacă poate fi titular la meciul cu Austria) Dacă iei meciul cu Midtjylland și vedem, oare e capabil să joace la nivelul ăsta, în fața unui adversar bun?”, a declarat Mihai Stoica la .