Mihai Stoica a sărit în apărarea lui înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Să plece? De ce?”

FCSB se pregătește pentru jocul contra olandezilor de la Go Ahead Eagles, Mihai Stoica a făcut o precizare înaintea partidei din Europa League, vorbind ulterior și despre situația echipei sale în campionat.

Mihai Stoica nu are niciun dubiu înainte de Go Ahead Eagles – FCSB

Deși patronul , Mihai Stoica nu se îndoiește de niciunul dintre jucătorii care vor evolua din primul minut pe teren. Oficialul campioanei consideră că toți cei din lot au contribuit la calificare și că au valorarea necesară pentru a putea juca un asemenea meci.

„Bîrligea va juca, Tănase va juca. Că nu vor începe, asta e altceva, dar vor juca, toţi jucătorii importanţi vor juca. Acasă vom juca cu cele mai bune garnituri posibile. Dacă-mi spune cineva în formula de start că există vreun jucător care e sub nivelul coechipierului, atunci sunt gata să particip la dezbatere. Avem un prim 11 care se califică într-o asemenea competiţie”, a declarat Mihai Stoica la

„Vom vedea câte echipe din România vor mai ajunge în faza Europa League”

Ulterior, Mihai Stoica a vorbit despre performanțele atinse de FCSB până acum în acest sezon, legându-se de triumful din Supercupă cu CFR, dar mai ales de calificarea pentru a doua oară consecutiv pe tabloul principal din Europa League.

„(n.r. – despre Charalambous şi Pintilii) Că scriu unii pe reţele asta e problema lor, e logic să se întâmple, că suntem plini de hateri. Să plece de ce? Ce s-a întâmplat până acum? Am reeditat calificarea în faza Europa League, iar anul trecut a fost considerată un mare succes, cum şi anul ăsta ar trebui considerată un mare succes.

Vom vedea câte echipe din România vor mai ajunge în faza Europa League, că în Conference League e mai uşor de ajuns. Am avut un trofeu pus pe masă împtoriva unui rival din ultimii ani şi l-am câştigat într-o manieră entuziasmantă, am câştigat Supercupa.

„Nu mă gândeam vreodată că se întâmplă!”

Președintele bucureștenilor și-a mutat apoi discursul către situația echipei din campionat, acolo unde singurul succes datează de pe 19 iulie, când FCSB învingea cu 1-0 Petrolul în deplasare. Mihai Stoica nu și-a imaginat că bucureștenii nu pot învinge Csikszereda și să scoată apoi un rezultat bun și cu Botoșani.

Parcursul din campionat e alarmant, dar mai sunt 20 de etape din sezonul regulat, iar campionat se joacă în play-off, dacă ajungi acolo. Nu cred că are vreun sens să discutăm despre plecări şi venirile altora.

Calificarea în play-off este sub semnul întrebării, că sunt, în afară de Craiova plecată atât de tare, patru echipe la 12 puncte distanţă de noi, iar echipa de pe locul al şaselea e la 10 puncte distanţă de noi. Trebuie să începem să câştigăm, iar până acum se tot amână începutul ăsta. Am fost convins că vom reuşi să câştigăm la Miercurea Ciuc şi să mergem cu moral bun la Botoşani şi am făcut un punct din astea şase, ceea ce nu mă gândeam vreodată că se întâmplă”, a adăugat conducătorul de la FCSB.