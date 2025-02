Mihai Stoica a simțit că FCSB o va întâlni pe PAOK în play-off-ul Europa League: „Am vorbit cu Mircea Lucescu”

în play-off-ul din Europa League, iar Mihai Stoica a afirmat că e normal ca grecii să se bucure de absența căpitanului Darius Olaru.

De ce se teme Mihai Stoica înaintea play-off-ului cu PAOK Salonic din Europa League

La scurt timp după înfrângerea din meciul cu Manchester United, președintele Consiliului de Administrație al ”roș-albaștrilor” , dar sorții au decis ca jocul din grupă să se repete în play-off.

”Mă așteptam să jucăm din nou cu PAOK. Jucătorul (n.r. – Darius Olaru) care a făcut diferența în meciul tur, nu mai este. Normal că se bucură grecii. Sper să jucăm 11 la 11 tot meciul, e clar că va fi altceva, rămâne de văzut cum ne vom prezenta.

Începe să se îngroașe gluma și în campionat. PAOK a cam pierdut șansele la titlu în campionat, mi-e greu de crezut că recuperează 9 puncte, pentru că e vorba despre Olympiakos. M-aș bucura din toată inima să ia PAOK campionatul.

Mergem cu bucurie la Salonic, e al doilea oraș al meu. Cu zece minute înainte de tragere chiar am vorbit cu Mircea Lucescu despre posibilitatea de a juca cu PAOK. Răzvan a ajuns la niște performanțe colosale ca antrenor, a câștigat campionate în Grecia, Liga Campionilor Asiei. Când un club are un buget mult mai mare, mi se pare că are un avantaj”, a declarat Stoica, la .

Mihai Stoica, lăsat mască de veniturile clubului Manchester United

Oficialul campioanei României s-a arătat uimit de veniturile pe care le realizează anual Manchester United și a vorbit despre faptul că brazilianul Casemiro câștigă la clubul de pe Old Trafford mai mult decât tot bugetul FCSB.

”Îi spuneam lui Gigi înainte de meci că brazilianul Casemiro câștigă mai mult decât tot bugetul clubului. Când vorbeam, era un material la televizor despre veniturile realizate de Manchester United, și anume de 773 de milioane de euro. Stăteam și ascultam și ne gândeam ce sume câștigă clubul anual. E incredibil”, a spus Mihai Stoica.

La scurt timp după tragerea la sorți a play-off-ului din Europa League, UEFA a anunțat și . Astfel, meciul tur de la Salonic din 13 septembrie va începe la ora 22:00, iar returul de peste o săptămâna de la București se va juca de la 19:45.