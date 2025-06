Mihai Stoica a spus cu cine nu vrea să pice FCSB în primul tur preliminar Champions League: ”Nu mi le-aș dori”

Marți, 17 iunie, de la ora 15:00, va avea loc tragerea la sorți pentru din Champions League, iar Mihai Stoica a vorbit despre ce ar fi bine să evite campioana FCSB.

Ce vrea Mihai Stoica să evite FCSB la tragerea la sorți din Champions League

Înainte ca ”roș-albaștrii” să-și afle primul adversar din campania europeană a sezonului 2025-2026, președintele Consiliului de Administrație a recunoscut că nu și-ar dori ca FCSB să cadă cu echipe care se află la distanțe mari de România.

ADVERTISEMENT

”Mâine (n.r. marți), la ora 10:00, sunt călare pe grupele alea. Știi că ne fac grupe de 4, de 5. Sunt deplasări lungi pe care nu mi le-aș dori, bineînțeles că e început de sezon și îți dorești… Îți dai seama că nu aș vrea Kazahstan. Nu e data bună (n.r. – Supercupa României). Acum, într-adevăr, nu e ok”, a declarat Mihai Stoica, la .

FCSB va fi cap de serie la tragerea la sorți a primului tur preliminar din Champions League și are . Cel mai îngrijorător lucru la acest moment pentru ”roș-albaștrii” este să nu aibă parte de o deplasare lungă.

ADVERTISEMENT

MM Stoica, încântat că Charalambous a ales să continue la FCSB

Oficialul campioanei României a explicat faptul că Gigi Becali nu a dat afară antrenorii de la FCSB și s-a arătat încântat de faptul că Elias Charalambous a ales să rămână după ce a câștigat două titluri consecutive.

”Gigi nu dă afară antrenori. (n.r. – Nu anunță că l-a demis, în sensul ăsta) Nu e adevărat, nu dă afară antrenori, pleacă ei. Ce antrenor a dat afară. Pleacă ei din varii motive. Bineînțeles că nu mă așteptam la așa rezultate când l-am adus pe Elias Charalambous.

ADVERTISEMENT

După mi-am dat seama că e bun. Nu mai are sens să vorbim despre ce a fost. Eu sunt mulțumit că el e cu noi în continuare. (n.r. – Alibec și-a ales numărul?) Am alte probleme, crede-mă. 77 are Gheorghiță. Asta cu luatul tricourilor e urât”, a spus Mihai Stoica.