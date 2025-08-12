Mihai Stoica a tunat în direct: „Găman are onoare? Kyros Vassaras s-a simțit lezat și m-a chemat la Comisii”

Mihai Stoica este de părere că în acest debut de sezon FCSB a avut de pierdut foarte mult în urma arbitrajelor și a deciziilor de la VAR. i-a pus capac președintelui CA al campioanei României.

Mihai Stoica, chemat la Comisia de Disciplină după atacurile la adresa lui George Găman: „S-a simțit lezat”

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a atacat în repetate rânduri prestația lui George Găman din meciul campioanei cu Farul Constanța, iar Kyros Vassaras, președintele CCA, l-a chemat la Comisia de Disciplină în urma declarațiilor din spațiul public.

„Problema e că sunt greșeli de arbitraj foarte mari cu VAR. Asta unde mă duce cu gândul? Că este intenție! Kyros Vassaras s-a simțit lezat că am atentat la onoarea lui Găman și m-a chemat la Comisii.

Găman are onoare? El atentează singur la onoare, când zice ceva și vine Iulian Călin și scrie altceva în raport. Luați-mi conversațiile de pe WhatsApp, să vedeți ce am scris când am văzut că ne arbitrează Găman.

Găman m-a mințit cu nerușinare cu martori, brigata lui și staff-ul nostru. Să vină cu mine la Comisii și să spună de ce m-a mințit. Mi-a zis una, iar în raport scria altceva. Nu, nu mă duc la Comisii, sunt în Kosovo”, a declarat Mihai Stoica la

Ce a acuzat Mihai Stoica la arbitrajul lui George Găman din FCSB – Farul 1-2

FCSB a marcat foarte repede în meciul contra constănțenilor și totul părea că se îndreaptă spre o victorie ușoară, însă campioana României a pierdut în finalul partidei cu două goluri primite în repriza secundă.

Pe lângă foarte multe cartonașe galbene acordate eronat și faze de joc decise împotriva lui FCSB, iar roșul primit de Ștefan Târnovanu pentru injurii la adresa arbitrului reprezintă o premieră în România.