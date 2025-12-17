Mihai Stoica a văzut clasamentul inedit în care FCSB e lider și a făcut anunțul: „Urmează să vină!”. Pe ce loc termină campioana sezonul regular. Foto

ADVERTISEMENT

FCSB a reușit să o învingă în deplasare pe Unirea Slobozia, scor 0-2, în etapa 20 din SuperLiga, și își continuă astfel forma bună. Mai mult decât atât, Mihai Stoica a surprins un detaliu interesant și l-a postat pe rețelele de socializare.

Mihai Stoica a văzut clasamentul inedit în care FCSB e lider și a făcut anunțul

FCSB se află pe locul 9 în SuperLiga după primele 20 de etape, însă roș-albaștrii s-au apropiat la 3 puncte de locurile de play-off, asta după ce în startul sezonului au dezamăgit în partidele care erau, cel puțin pe hârtie, accesibile.

Calificarea în „Faza Ligii” UEFA Europa League a adus liniște la echipa campioană, iar rezultatele s-au modificat în SuperLiga. Dacă în primele 10 runde FCSB acumulase doar 7 puncte, în următoarele 10 au strâns 21, un număr triplu.

Acest lucru a fost speculat și de Mihai Stoica, FCSB adunând cele mai multe puncte în SuperLiga în ultimele 10 etape. Oficialul roș-albaștrilor a făcut o captură de ecran cu clasamentul și a transmis „ce e mai bun urmează să vină”.

Forma bună a FCSB-ului, expusă la Fanatik SuperLiga

În cea mai recentă ediție a FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Cristi Coste a prezentat această statistică. Analiștii Eugen Trică și Marian Aliuță au rămas surprinși de forma FCSB-ului și consideră că echipa patronată de .

Cristi Coste a abordat subiectul: „E o statistică foarte interesantă, am primit-o de la prietenul meu, Liviu Manolache, anume clasamentul pe ultimele 10 etape. Suntem după 20 de etape acum. FCSB, cu 21 de puncte, Rapid, cu 20 de puncte, apoi Dinamo și Botoșani, ambele cu 19. Acesta este clasamentul ultimelor 10 etape. FCSB a avut 7 puncte în primele 10 etape, iar în următoarele 10 a făcut 21 de puncte, de trei ori mai mult. În perioada asta te-a bătut Metaloglobus, ai făcut egal la Hermannstadt, ai făcut egal cu Petrolul, meciuri care păreau oarecum accesibile”.

Eugen Trică a amintit faptul că FCSB a început slab și sezonul trecut: „Dacă ar lua FCSB-ul campionatul anul acesta, ar fi pentru a doua oară consecutiv. Să vă aduceți aminte anul trecut, tot așa, începuse slab și după a recuperat foarte multe puncte”.

„FCSB va termina pe locul 5”

Cristi Coste a expus faptul că : „Ca anul acesta nu a plecat niciodată! Gândiți-vă că anul acesta au avut cei de la FCSB foarte multe echipe deasupra lor. Anul trecut, chiar dacă au plecat prost, recuperau, erau pe locurile de play-off chiar și cu problemele acelea. Acum stau la locul 9-10 de câteva etape.

La FCSB auzim de o lună și jumătate că următorul meci e foarte important, însă toate sunt la fel de importante. Ca o comparație cu sezonul trecut, FCSB avea, după 20 de etape, 34 de puncte. În traducere, avea 6 puncte mai mult decât în acest moment, aceasta este diferența”.

Marian Aliuță consideră că FCSB se va afla în play-off și va termina pe locul 5 sezonul regular: „Știți pe cât termina FCSB? Pe 5! Eu așa o văd. Sezonul regular îl va termina pe locul 5. O să vedeți, FCSB are echipă bună, iar FC Argeș va avea probleme la Galați”.

Cum arată clasamentul din SuperLiga după 20 de etape

Etapa 20 a ajuns la final, iar rezultatele au fost, pe alocuri, surprinzătoare. Rapid a cedat pe teren propriu în fața Oțelului, gălățeni urcând pe locul 6 în ierarhie. Totodată, FC Botoșani a remizat cu FC Argeș, iar U Craiova și Dinamo vin tare din urmă după victoriile cu Hermannstadt, respectiv Metaloglobus.