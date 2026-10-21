Mihai Stoica a văzut PSG – Barcelona 4-2 și a rămas mut de uimire: „Niciodată în istorie!”

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Mihai Stoica a urmărit cu sufletul la gură duelurile spectaculoase din Liga Campionilor, iar partida de top dintre PSG și Barcelona a reușit să-l lase complet fără cuvinte. Cunoscut pentru analizele sale și pasiunea uriașă pentru fotbalul mare, oficialul FCSB-ului a spus că viteza cu care se joacă sportul rege în cele mai tari competiții este cea mai mare din istoria sa.

Mihai Stoica, impresionat după PSG – Barcelona 4-2. Ce a spus despre viteza jocului

PSG, care , a făcut același lucru . Parizienii au maximum de puncte în Champions League și visează la cel de-al treilea trofeu consecutiv. Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a subliniat că intensitatea, nivelul tehnic și răsturnările de situație din teren au atins cote rar întâlnite în fotbalul modern. Analizând dinamica meciului dintre gigantul parizian și catalani, MM Stoica a punctat că un asemenea spectacol reprezintă o bornă greu de egalat pentru fotbalul românesc.

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„Eu refuz să cred că ăsta a fost un meci live. Poate am văzut cel mai lung rezumat. Atât de multe ocazii… eu mă pricep foarte puțin la chestia cu xG, dar cred că ar fi trebuit să aibă 18,00. Aici a fost ceva… OK, poate dacă n-ar fi fost și greșeli flagrante nu s-ar fi marcat atât de mult. Dar în viteza în care se joacă, e imposibil să nu provoci greșeli. Se joacă într-o viteză în care nu s-a jucat niciodată.

Am văzut și semifinala 5-4 dintre PSG și Bayern. Dar, parcă ce s-a jucat azi, atenție!, cu 4 jucători din 2007 la Barcelona… Pedri e deja bătrân! N-a existat în istoria fotbalului o echipă de nivelul Barcelonei care să aibă atât de mulți jucători tineri. Uite, Espart. Nu știa nimeni cine e! A fost ceva deosebit, a depășit toate așteptările. Eu cred că victoria a fost meritată, da”, a spus Mihai Stoica la

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Marea lovitură suferită de PSG după 4-2 cu Barcelona

Chiar dacă și-a învins categoric adversara, PSG nu a scăpat fără daune. Luis Enrique și-a văzut, pe rând, starurile cedând. Ousmane Dembele, primul, a cerut schimbare după doar 19 minute de joc, din cauza unor probleme musculare. În a doua repriză, parizienii au rămas fără alți doi jucători importanți. Mai exact, Khvicha Kvaratskhelia și Marquinhos au fost și ei nevoiți să abandoneze lupta. Georgianul nu a putut ieși pe picioarele sale de pe gazon și este suspect, până la RMN-ul programat miercuri, 21 octombrie, de o de la genunchi.

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Pentru PSG urmează un derby în Franța. Campioana en-titre va da piept cu Olympique Lyon duminică, 25 octombrie, de la 21:45. Interesant este faptul că, înaintea meciului direct, ambele echipe au același punctaj (14 puncte după 7 etape), însă Lyon ocupă prima poziție grație golaverajului mai bun (+8, față de +5, cât are PSG-ul). În Champions League, parizienii ocupă prima poziție, iar următorul adversar al acestora este Villareal, pe 3 noiembrie, de la 22:00. Spaniolii s-au dovedit un adversar incomod până acum pentru restul echipelor (2-3 cu Borussia Dortmund, 3-1 cu Napoli și 3-4 cu Liverpool).