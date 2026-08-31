Mihai Stoica a vorbit despre Marius Baciu și Mirel Rădoi după FCSB – UTA 1-3. Un cuvânt-șoc despre joc

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Mihai Stoica a făcut o serie de declarații extrem de interesante după ce FCSB a fost învinsă din nou în SuperLiga, de această dată de una dintre cele mai slabe echipe din campionat, UTA Arad, scor 1-3. Ce spune oficialul roș-albaștrilor despre jocul echipei, dar și despre postul lui Marius Baciu după această perioadă neagră.

Cum a catalogat Mihai Stoica evoluția FCSB cu UTA. Cuvântul folosit

FCSB a fost bătută din nou în campionat, de această dată de UTA Arad, o echipă din SuperLiga care nu învinsese pe nimeni în acest sezon. Exilată la Târgoviște și fără mai mulți jucători de bază disponibili, unii bolnavi, alții excluși din lot, echipa lui Marius Baciu (51 de ani) nu a avut nicio șansă contra elevilor lui Adrian Mihalcea (50 de ani), disperați să culeagă primele 3 puncte în acest an competițional.

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În emisiunea MM la FANATIK de luni, 31 august 2026, atunci când a descris prestația elevilor lui Marius Baciu (51 de ani). Mihai Stoica (61 de ani) a spus că roș-albaștrii au jucat execrabil duminică seara, la Târgoviște, în etapa a 7-a din SuperLiga.

„(n.r. FCSB a arătat rău cu UTA) În a doua repriză, execrabil. În prima, am mai avut perioade și perioade”, afirmă Meme. Stoica a ținut să-și exprime mâhnirea față de decizia lui Gigi Becali de a-l schimba pe Aymen Boutoutaou. Algerianul, în opinia lui MM dar și a multor analiști, a fost singurul jucător periculos al echipei.

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Stoica mai punctează faptul că lipsa de încredere, care crește de la meci la meci, face ca FCSB să nu mai arate nimic fotbalistic. „(n.r. Ce e cu jocul? Ce se întâmplă cu jucătorii?) Cred că a fost cea mai slabă repriză a doua de mulți ani încoace. E o lipsă de încredere care se accentuează de la meci la meci. Dacă la CFR rezultatul e nedrept, ar trebui să facem un x, la meciul cu UTA nu am meritat absolut nimic”.

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Ce spune Mihai Stoica despre postul lui Marius Baciu după FCSB – UTA 1-3

În condițiile în care , fanii și-au pierdut deja răbdarea și au cerut schimbarea băncii tehnice. Întrebat de situația tehnicianului, Meme Stoica spune că numai Gigi Becali poate lua o decizie. „(n.r. În aceste condiții, mai continuați cu Marius Baciu?) Păi, a spus Gigi (Becali) foarte clar. El decide absolut tot ce se întâmplă. (n.r. Dacă lucrurile continuă tot așa, ce se va întâmpla?) Nu am nicio idee. Doar Gigi poate să răspundă la întrebările astea”.

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Cu Marius Baciu pe bancă, FCSB are o singură victorie, un chinuit 3-2 cu FC Botoșani, în ultima lună. Despre vina antrenorului, Mihai Stoica a fost la fel de zgârcit în declarații. „(n.r. Din punctul tău de vedere, Baciu are vreo vină?) Nu e ok să discut eu despre asta. Am relatat niște fapte. Mai departe, ce opinii am.. Până la urmă nu contează atât de mult ce gândesc eu. Contează ce vrea să facă Gigi”.

Cu postul lui Baciu în pericol și cu Rădoi din nou liber, după plecarea din Turcia, automat se naște întrebarea dacă acesta ar putea reveni la FCSB. Mihai Stoica a comentat, scurt, acest scenariu. „(n.r. Ce șanse sunt ca Mirel Rădoi să revină la FCSB după ce a fost dat afară de la Gaziantep?) Nu știu ce să zic. Cu Gigi orice se poate”.

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