Mihai Stoica a vorbit despre ziua decisivă pentru noul atacant de la FCSB: „Alt profil decât Bîrligea”. Exclusiv

FCSB e dezlănțuită în mercatoul de iarnă. Campioana en-titre se pregătește să mai facă un transfer. Mihai Stoica a vorbit despre atacantul care ar urma să ajungă sub comanda lui Elias Charalambous, la o zi după victoria cu FC Botoșani, scor 2-1.

Mihai Stoica, detalii despre atacantul care ar urma să vină la FCSB: „Azi e deadlineul”

Perioada de transferuri din iarnă este pe cale să se închidă în România, dar FCSB vrea să mai dea o lovitură. La scurt timp de la Oțelul Galați, campioana României vrea să se mai întărească cu un atacant.

În această iarnă, sub comanda lui Elias Charalambous, au mai ajuns În acest moment, FCSB are trei fotbaliști care pot evolua pe postul de atacant central: Daniel Bîrligea, Mamadou Thiam și Alexandru Stoian.

„Nu putem să vorbim deocamdată. E un jucător care evoluează într-un campionat bun, care joacă și care a marcat. Nu spun câte goluri că după încep iar anchetele. Mai mult de 5 goluri. Azi e deadlineul.

(n.r. – Un jucător gen Bîrligea?) Alt profil. Un jucător cu talie. (n.r. – Gen Nsimba, de la Craiova?) Mai fit (n.r. – râde)”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali l-a dorit pe Issouf Macalou

La finalul meciului cu FC Botoșani, Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că l-a dorit pe Issouf Macalou, de la U Cluj, dar s-a lovit de refuzul propriului staff.

„S-ar putea să se facă ăla (n.r. transferul unui atacant). Sunt doi atacanți, unul care joacă prin Olanda și unul nu vreau să vă spun unde joacă, ăsta cred că se face până la urmă. Meme ştie. Nu am nicio treabă acum, că l-am văzut pe Thiam, am atacant. Eu vreau un atacant care să joace şi atacant, să joace şi în bandă. Eu acum atacanţi am trei.

(n.r. – A fost vreo discuţie pentru Macalou?) Nu a fost nicio discuţie despre Macalou. Eu mereu îi spun lui Meme: ‘Uite-l pe ăsta ce driblează’. Şi Meme mi-a zis: ‘Măi, Gigi, ţie îţi place de el că driblează, dar nu e jucător de noi’. Am încredere în ce zice Meme. Aa, dacă îmi place şi vreau să-l iau neapărat, îl iau şi punct, cum am făcut cu Thiam şi cu Joao Paulo”, a transmis Gigi Becali, după FCSB – Botoșani 2-1.