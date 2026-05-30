Mihai Stoica a vrut să plece de la FCSB înaintea derby-ului cu Dinamo: „Gata! E ultimul meu meci! Nu mai pot”

Mihai Stoica a dezvăluit că s-a gândit serios să se retragă din fotbal după finala barajului dintre FCSB și Dinamo. Oficialul campioanei a povestit prin ce momente dificile a trecut.
Alex Bodnariu
30.05.2026 | 15:10
Mihai Stoica, președintele celor de la FCSB, a trăit meciul cu Dinamo din finala barajului la intensitate maximă. Oficialul campioanei României a povestit că s-a gândit chiar să se retragă definitiv din fotbal. Miza era una uriașă, iar lui MM i s-a făcut rău din cauza stresului.

FCSB s-a calificat pentru a 24-a oară la rând în preliminariile cupelor europene, după ce a învins-o pe rivala Dinamo cu 2-1 în finala barajului pentru Conference League. Partida a avut nevoie de două reprize de prelungiri.

Mihai Stoica a urmărit meciul din tribune și, la final, a sărbătorit calificarea în preliminariile cupelor europene alături de jucători. FCSB va reprezenta România în Conference League. Roș-albaștrii vor debuta în turul al doilea preliminar, unde vor fi cap de serie. Drumul până în play-off ar trebui să fie accesibil pentru bucureșteni.

Ce s-a întâmplat cu Mihai Stoica în timpul finalei cu Dinamo

Mihai Stoica, președintele celor de la FCSB, a mărturisit în emisiunea MM la FANATIK că s-a gândit serios să își dea demisia de la club. Acesta a precizat că stresul acumulat în ultimele luni a ajuns la cote uriașe și că simțea că nu mai rezistă psihic.

„Eu, înainte de meci, am avut o discuție cu apropiații. Am spus că trăiesc un sentiment foarte ciudat. Cred că este ultimul meu meci la FCSB. Am zis că nu cred că pot să mai duc. În timpul meciului, la 1-0, am spus că este gata. Nu mai puteam. Așteptam un semn divin. Mă simțeam rău. Am hotărât atunci că era ultimul meu meci. Nu mai puteam. Voiam să mă retrag din fotbal. Nu mai rezistam psihic să mă uit la meci. Nu îmi permit să îmi stric sănătatea. Familia depinde de mine. Simțeam că tensiunea este mult prea mare. Am mai pățit asta acum 20 de ani, la meciul cu Rapid. Nu mai puteam.

A venit semnul. Ofri nu doar că a intrat și a jucat, dar a făcut-o excepțional. Asta trece la categoria minuni. Am vorbit după aceea cu Gigi. Nu era problema că m-am săturat sau că nu-mi mai convine ceva, dar nu mai puteam. Nu vreau să ajung la ospiciu. Nu am stat o secundă în spital, dar nu mai puteam de tensiune. Acum pot. Acum sunt fresh și nu am nicio problemă”, a declarat Mihai Stoica în emisiunea MM la FANATIK.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
