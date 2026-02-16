Mihai Stoica, acid după reacţia lui Adrian Porumboiu la faza henţului lui Băsceanu: “Nu stau să răspund la toţi chibiţii”

ADVERTISEMENT

FCSB a părăsit Cupa României după ce a remizat joi cu Universitatea Craiova, 2-2, în ultima etapă a grupei B. La final, reprezentanții campioanei au acuzat faptul că Luca Băsceanu a comis un henț înainte de al doilea gol înscris de gazde, prin Florin Ștefan, însă fostul mare arbitru Adrian Porumboiu a fost de părere că reușita nu trebuia anulată. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a reacționat după afirmațiile omului de afaceri.

Mihai Stoica, reacție acidă după afirmațiile lui Adrian Porumboiu

Mihai Stoica a refuzat să comenteze declarațiile lui Adrian Porumboiu, caracterizându-l pe acesta drept un „chibiț”. „Bineînţeles că ştiu despre ce e vorba. Dacă i-aș da replică, nu aș mai scăpa toată viața de polemica asta. Nu am ce replică să dau, e un om de 75 de ani, chiar am respect pentru senectute și nu dau nicio replică.

ADVERTISEMENT

Știu ce a spus, nu mă interesează. Eu pot să comentez ce spun omologii mei de la alte echipe, pot să comentez tot ce se întâmplă. E corect, jurnalistic și deontologic ce faci tu, dar ca să comentez ce spun toți chibiții… nu”, a fost răspunsul oferit de Mihai Stoica lui Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA. .

Ce a declarat Adrian Porumboiu cu privire la faza controversată din partida Universitatea Craiova – FCSB

Adrian Porumboiu a fost de părere că arbitrul Horațiu Feșnic a luat decizia corectă, nefiind vorba de un henț. „Decizia e una foarte clară: jocul continuă! Sunt foarte multe modificări la henț. FIFA intervine de fiecare dată ca să lămurească mai bine. Pe oricine întrebați de la FIFA și UEFA vă va spune ca mine.

ADVERTISEMENT

Nu este henț! Părerea mea este că e o fază în care nu joacă mingea cu mâna. El nu putea să sară cu mâinile la spate. Pe orice arbitru întrebați care știe regulile jocului vă va spune ce vă zic eu. Uitați-vă la arbitru, are un plasament foarte bun. Nu a fost obstrucționat. Sunt faze care sunt prezentate foarte des la instruire la arbitri”, declara fostul arbitru joi seară, la . .

ADVERTISEMENT

Adrian Porumboiu, atac dur la adresa lui Mihai Stoica

După ce , Adrian Porumboiu a avut o reacție foarte dură la adresa oficialului de la FCSB. „Mihai Stoica m-a cunoscut pe mine pe când eu eram arbitru, iar eu l-am cunoscut pe când dânsul era paharnic la protocoalele de dinaintea meciurilor de la Galați. Deci el știe care a fost nivelul meu profesional, cum am fost eu ca arbitru, care a fost nivelul meu de moralitate.

La fel, și eu pot să confirm că profesional Mihai Stoica era un paharnic bun, chiar nu-i pot reproșa ceva. Ce m-a deranjat și mereu mă va deranja este că eu am fost un arbitru de înalt nivel în niște vremuri în care statul și ministerele de forță nenoroceau vieți, iar eu am trecut prin asta demn, fără ca cineva să poată spune vreodată că am fost altfel decât corect. Nu accept ca cineva flexibil precum un vârf de undiță să-ncerce să pună la îndoială corectitudinea mea când vine vorba de arbitraj”, a declarat acesta, conform .

ADVERTISEMENT