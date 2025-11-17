Mihai Stoica, acuzații grave! Ce a pățit Mihai Toma la naționala României U19: “Selecționerul are ceva sânge violet”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a dezvăluit care este situația lui Mihai Toma la naționala României U19. Oficialul campioanei României consideră că fotbalistul FCSB este nedreptățit de selecționerul Adrian Dulcea și a venit cu două exemple în acest sens. Toma a fost schimbat fără motiv în România U19 – Finlanda U19 (1-1), deși avusese o evoluție excelentă, iar banderola de căpitan i-a fost luată și oferită unui jucător pe care selecționerul l-ar favoriza.

România U19, în cursa de calificare la EURO din 2026

România U19 a terminat la egalitate, scor 1-1, cu Finlanda U19, în etapa a 2-a din preliminariile pentru calificarea la Campionatul European de Fotbal U19 2026. Selecționata lui Adrian Dulcea a marcat prima prin Florin Gașpăr (18), însă nordicii au egalat prin Rudi Vikstrom (73). “Tricolorii” sunt pe locul 1 în grupă, cu patru puncte, la egalitate cu Finlanda, poziția a doua.

Pe podium se mai află și Islanda, cu trei puncte, pe care România o va înfrunta în ultimul meci. În cazul unui eșec, reprezentativa U19 ar putea rata calificarea. Primele două clasate merg mai departe în Turul de Elită ce va avea loc în primăvara lui 2026. Mihai Stoica nu este, însă, deloc de acord cu anumite lucruri care se petrec la selecționata U19.

Ce a pățit Mihai Toma la naționala României U19

În primul rând, Meme susține că , nu ar primi minutele pe care, în realitate, le-ar merita pe teren, deși are evoluții bune.

“Singurul rezultat care a fost mai acătării a fost 1-1 cu Finlanda, la U19, în turneul de calificare. Am văzut meciul cu Andorra la U19, am remarcat evoluție lui Toma alături de evoluțiile altor jucători.

Dar mă refer la Toma că e jucătorul nostru. A deschis scorul în meciul cu Andorra, a jucat foarte bine și cu Finlanda până când a fost schimbat. Și de când a fost schimbat, de la 1-0 am fost egalați și s-a ales praful”, a spus Mihai Stoica, în direct la “MM la FANATIK”.

Pe cine ar favoriza selecționerul, în opinia lui Mihai Stoica

Acuzele lui Meme nu s-au oprit, însă, aici. Oficialul FCSB-ului este de părere că selecționerul Cristian Dulcea îl favorizează pe Yanis Pîrvu, de la , pe care l-a și numit căpitan în locul lui Mihai Toma.

“Toma este un jucător care evoluează un pic forțat extremă stânga la echipa națională U19. I s-a luat banderola, nu știu de ce, dar i s-a luat. Măcar i-a rămas tricoul cu numărul 10. I s-a dat banderola lui Yanis Pârvu, poate și pentru că antrenorul este cu ceva sânge violet pentru că Pârvu joacă la FC Argeș, iar Dulcea antrenorul este și el tot de pe acolo. Poate sunt și alte motive, Toma a fost trei ani căpitanul naționalei, acum nu mai este.

Dulcea l-a schimbat pe Toma, nu știu de ce, poate că Toma s-a cerut afară. Nu prea cred, dar așa o fi și de la 1-0 s-a făcut 1-1 și acum suntem în pericol că dacă ne bate Islanda pierdem calificarea. Dar echipa aia a jucat ceva contra Finlandei, a făcut 1-1 împotriva unei echipe foarte bune. Din păcate, U21 nu a făcut un meci foarte bun contra Finlandei, care ne-a bătut de ne-a sunat apa în cap”, a mai spus Mihai Stoica, la “MM la FANATIK”.