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Universitatea Craiova a aplicat o corecție dură celor de la FCSB, care deși au nume importante în echipă nu reușesc să aibă un joc bun. În timpul primei reprize, Mihai Stoica a fost observat în timp ce se afla într-o dispută verbală la lojă.

Mihai Stoica, cu nervii întinși la maximum. Scandal la lojă cu conducătorul FCSB în prim plan

iar campioana României a fost net superioară în meciul de pe „Ion Oblemenco”. În minutul 29, Al Hamlawi a pornit spectacolul în Oltenia, iar tensiunea a început să fie mult mai apăsătoare.

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Înainte ca palestinianul să înscrie și al doilea gol, în minutul 45+3, Mihai Stoica a fost observat în timp ce era implicat într-o altercație cu câteva persoane de la lojă. Situația nu a degenerat, întrucât la fața locului erau prezenți mai mulți stewarzi, însă conducătorul roș-albaștrilor părea foarte nemulțumit și a gesticulat timp de zeci de secunde.

Mihai Stoica a intrat într-un conflict în timpul meciului U Craiova - FCSB

MM Stoica a fost „luat în primire” de suporteri încă de când a coborât din autocar

Cu aproximativ două ore înainte de meci, autocarul celor de la FCSB a ajuns la „Ion Oblemenco”, iar suporterii Universității Craiova au avut grijă să-i primească pe rivalii bucureșteni „așa cum se cuvine”: cu huiduieli, trompete și fluierături.

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, care i-au urat „bun venit în vulcan”. Conducătorul roș-albaștrilor a avut un răspuns destul de arogant, care i-a aprins și mai tare pe suporteri „Mai mare râsul”, a replicat el.