Universitatea Craiova a aplicat o corecție dură celor de la FCSB, care deși au nume importante în echipă nu reușesc să aibă un joc bun. În timpul primei reprize, Mihai Stoica a fost observat în timp ce se afla într-o dispută verbală la lojă.
FCSB a făcut unul dintre cele mai slabe meciuri din ultima perioadă, iar campioana României a fost net superioară în meciul de pe „Ion Oblemenco”. În minutul 29, Al Hamlawi a pornit spectacolul în Oltenia, iar tensiunea a început să fie mult mai apăsătoare.
Înainte ca palestinianul să înscrie și al doilea gol, în minutul 45+3, Mihai Stoica a fost observat în timp ce era implicat într-o altercație cu câteva persoane de la lojă. Situația nu a degenerat, întrucât la fața locului erau prezenți mai mulți stewarzi, însă conducătorul roș-albaștrilor părea foarte nemulțumit și a gesticulat timp de zeci de secunde.
Cu aproximativ două ore înainte de meci, autocarul celor de la FCSB a ajuns la „Ion Oblemenco”, iar suporterii Universității Craiova au avut grijă să-i primească pe rivalii bucureșteni „așa cum se cuvine”: cu huiduieli, trompete și fluierături.
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a fost una dintre țintele fanilor, care i-au urat „bun venit în vulcan”. Conducătorul roș-albaștrilor a avut un răspuns destul de arogant, care i-a aprins și mai tare pe suporteri „Mai mare râsul”, a replicat el.