Sport

Mihai Stoica, scandal la lojă în timpul meciului U Craiova – FCSB. Conducătorul roș-albaștrilor a avut nervii întinși la maximum. Video

Când scorul era doar 1-0 pentru Universitatea Craiova, Mihai Stoica a fost surprins în timpul unui scandal la lojă. Conducătorul FCSB a stat timp de zeci de secunde în picioare și și-a exprimat nemulțumirea
Ciprian Păvăleanu, Tibi Cocora
19.09.2026 | 22:53
Mihai Stoica scandal la loja in timpul meciului U Craiova FCSB Conducatorul rosalbastrilor a avut nervii intinsi la maximum Video
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
Mihai Stoica, scandal la lojă în timpul meciului U Craiova - FCSB. Foto: Colaj FANATIK
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Universitatea Craiova a aplicat o corecție dură celor de la FCSB, care deși au nume importante în echipă nu reușesc să aibă un joc bun. În timpul primei reprize, Mihai Stoica a fost observat în timp ce se afla într-o dispută verbală la lojă.

Mihai Stoica, cu nervii întinși la maximum. Scandal la lojă cu conducătorul FCSB în prim plan

FCSB a făcut unul dintre cele mai slabe meciuri din ultima perioadă, iar campioana României a fost net superioară în meciul de pe „Ion Oblemenco”. În minutul 29, Al Hamlawi a pornit spectacolul în Oltenia, iar tensiunea a început să fie mult mai apăsătoare.

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Înainte ca palestinianul să înscrie și al doilea gol, în minutul 45+3, Mihai Stoica a fost observat în timp ce era implicat într-o altercație cu câteva persoane de la lojă. Situația nu a degenerat, întrucât la fața locului erau prezenți mai mulți stewarzi, însă conducătorul roș-albaștrilor părea foarte nemulțumit și a gesticulat timp de zeci de secunde.

Mihai Stoica a intrat într-un conflict în timpul meciului U Craiova - FCSB

MM Stoica a fost „luat în primire” de suporteri încă de când a coborât din autocar

Cu aproximativ două ore înainte de meci, autocarul celor de la FCSB a ajuns la „Ion Oblemenco”, iar suporterii Universității Craiova au avut grijă să-i primească pe rivalii bucureșteni „așa cum se cuvine”: cu huiduieli, trompete și fluierături.

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Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a fost una dintre țintele fanilor, care i-au urat „bun venit în vulcan”. Conducătorul roș-albaștrilor a avut un răspuns destul de arogant, care i-a aprins și mai tare pe suporteri „Mai mare râsul”, a replicat el.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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