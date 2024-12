Mihai Stoica amenință înainte de Agricola Borcea – FCSB din Cupa României Betano: „Nu o să vină campioana României!”

Mihai Stoica s-a enervat înainte de Agricola Borcea – FCSB din etapa a 2-a a grupelor Cupei României Betano. Oficialul roș-albaștrilor și susține că vedetele lui Charalambous nu vor face deplasarea.

Mihai Stoica a explodat înainte de Agricola Borcea – FCSB: „Dacă am fi jucat cu Afumați, își luau nocturnă”

FCSB are ocazia să facă un pas uriaș spre calificarea în sferturile Cupei României Betano. Campioana are 3 puncte după prima etapă, când a bătut-o pe Dinamo cu 4-0. Deși pe hârtie meciul pare ușor, împotriva unei formații din Liga 3, roș-albaștii riscă să își facă singuri meciul greu. Mihai Stoica a transmis că FCSB va juca cu o echipă atipică la Borcea.

Președintele C.A. de la FCSB s-a enervat în contextul în care în timp ce formația sa trebuie să facă deplasarea într-o comună din județul Călărași.

„Noi, dacă am fi jucat cu Afumați, își luau nocturnă și jucau la Afumați. La Hunedoara am fost, au închiriat nocturnă, la Suceava am fost, au închiriat nocturnă, la Oradea am fost, cu Alba Iulia am jucat, tot așa. Până și Borcea, cum ai putea să tratezi competiția asta cu respect în momentul în care… OK, se permit chestiile astea, înțeleg”.

„De ce să jucăm pe un teren desfundat, cu gropi, cu o nocturnă chioară?”

Dacă ar câștiga la Borcea, FCSB și-ar facilita drumul spre sferturile Cupei României Betano, mai ales că, în ultima etapă, o așteptă un meci infinit mai greu, cu Universitatea Craiova.

„Cupa e competiția tuturor, însă nu e un respect pentru o echipă când o duci pe un teren care în mod normal nu se poate omologa pentru Liga 1, noi suntem în Liga 1. Sunt unele stadioane care nu ar trebui să fie omologate, de ce să jucăm pe un teren desfundat, cu gropi, cu o nocturnă chioară, nu e normal.

Mi se pare foarte normal și corect, respect pentru jucători și pentru oamenii care investesc într-o echipă. La noi nu e respect, OK, rămâi în istoria unei comune, dar nu vine campioana României, o să vină o selecționată, academia campioanei României.

Mergem la Borcea, două ore cu autocarul, nu avem unde să stăm acolo, când mergem într-o deplasare mergem cu o zi înainte, OK, măcar să plecăm dimineața, să se odihnească băieții. E complicat pe frigul ăsta, trebuie să mergem să jucăm”, a declarat Mihai Stoica, conform