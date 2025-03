Mihai Stoica, analiza arbitrajului fază cu fază în FCSB – Universitatea Craiova 1-0: „Au fost trimise hârtii la postul de televiziune să fiu interzis! Niciodată nu o să mint!”

FCSB și-a asigurat primul loc în clasament la finalul sezonului regulat din Superligă după ce . La final, , în special faza la care „centralul” nu i-a acordat al doilea galben lui Siyabonga Ngezana. Decizia arbitrului .

Mihai Stoica a analizat deciziile de arbitraj din meciul FCSB – Universitatea Craiova

Mihai Stoica a făcut o analiză a arbitrajului din partida contra Craiovei și a afirmat că oltenii au fost la rândul lor „iertați” în două rânduri de către Marian Barbu. „Cred că a fost un arbitraj echilibrat. Eu am găsit două faze, un atac al lui Oshima, la care nu scoate cartonașul. Dacă nu dai aici, poți să înțelegi de ce nu a dat și acolo (n.r. la intrarea lui Ngezana asupra lui Safira). Mai este o altă fază (n.r. o intrare a lui Bană asupra lui Cisotti), eu zic că este brutalitate, un atac în fața lui, nu a dat, eu zic că e de galben. A greșit și aici, a greșit și acolo, nu este ceva ieșit din comun.

E discutabil în opinia mea, știu ce înseamnă situație iminentă, nu e situație iminentă. E discutabil dacă e un atac promițător. Poate să dea galben, nu spun că nu e de galben, dar și celelalte sunt de galben. Acelea ar fi fost primele, dar mai e un atac unde Oshima ia galben. Ce contează dacă e primul sau al doilea?

Este un clișeu, ‘Un arbitru nu trebuie să arbitreze în compensație’. Ba da! Un arbitru dacă greșește, arbitrează în compensație, dacă vrea să fie corect. Aici nu mi se pare deloc de galben (n.r. la faza primului galben primit de Ngezana)” a afirmat oficialul FCSB-ului la .

„A fost un arbitraj imparțial”

În minutul 13, Alexandru Mitriță și antrenorul Craiovei, Mirel Rădoi, au primit cartonașe galbene pentru proteste din partea arbitrului Marian Barbu, după o fază la care oltenii au acuzat un fault. . „Nu mi s-a părut fault la faza la care Mitriță a protestat, iar protestele au fost evidente. Mie mi se pare simulare. Poate greșesc și e un mare fault, dar mie nu mi se pare” a declarat Mihai Stoica pentru sursa menționată.

Concluzia conducătorului de la FCSB a fost că arbitrajul nu a influențat decisiv rezultatul final al partidei de pe Arena Națională. „Eu nu am niciun fel de problemă cu Craiova, eu discut despre decizii de arbitraj, pentru că echipa mea a fost implicată în aceste decizii. Cred că a fost un arbitraj imparțial. Există greșeli mereu. Noi discutăm dacă se impune sau nu cartonaș galben, arbitrul trebuie să se decidă într-o fracțiune de secundă, nu poate să aștepte VAR-ul, pentru că nu are voie.

Am înțeles că ar fi totuși o înțelegere, când e de galben să spună ‘Nu e de roșu’. Poate nu e adevărat, poate sunt doar legende. La acest meci nu ar trebui să vorbim foarte mult de arbitraj, nu mi se pare că a influențat în vreo măsură”.

„Niciodată nu o să mint doar pentru a îmi apăra echipa”

Pornind de la analiza fazelor discutabile, Mihai Stoica a vorbit și despre persoanele din fotbalul românesc care i-au cerut să renunțe la rolul de analist TV, . „Eu, dacă îmi construiesc o retorică, îmi construiesc cu faze. Unii spun că sunt subiectiv, iar alții, care nu au curaj să se semneze, trimit hârtii pe la posturile de televiziune, să fiu interzis. Oameni buni, cel mai simplu îmi este să mă autosuspend din acest al doilea job și să fac în fiecare zi pe pagina de facebook a clubului un live. Vă garantez că voi avea mult mai multe citări, voi da mult mai multe informații și voi avea zeci de mii de oameni online în fiecare zi. De ce? Pentru că e FCSB.

Eu nu o să pun pe cineva să mă filmeze cum sufăr în timpul meciului, dacă mă mai prind cadrele, mă mai prind. Și eu am reacții cum are Sorin Cârțu și de aia nu o să comentez niciodată ce face, pentru că suntem oameni, suntem bărbați, ne mai ies și ‘porumbei’. Numai cine nu trăiește cu intensitate poate să stea liniștit și relaxat la meci sau cine ia calmante. Nu știu Sorin dacă ia, eu nu mai iau, probabil că în play-off o să iau” a adăugat președintele Consiliului de Administrație al FCSB.

„Vreau să fac televiziune. Am cunoștințe, mă uit la meciuri”

Oficialul „roș-albaștrilor” a afirmat că va renunța în curând la meseria de conducător. „Eu niciodată nu o să mint doar pentru a îmi apăra echipa. Pentru mine reprezintă mult mai mult să am credibilitate ca persoană, pentru că vreau să continui în această postură. De 33 de ani sunt conducător de club și mă apropii de final, nu am energia lui Mircea Lucescu să mă duc până la 80 de ani, abia am 60 și deja sunt extenuat.

Vreau să fac televiziune, cred că pot să aduc ceva aici, am cunoștințe, mă uit la meciuri. Dar să mă lase în pace ăștia care tot vor să îmi interzică să muncesc! Sau, iau un prejudiciu de acoperit, să pună mână de la mână să îmi plătească prejudiciul și atunci îi las pe ei să spună ce meserie să aleg, pentru că am nevoie de bani” a concluzionat Mihai Stoica.