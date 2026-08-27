Sport

Mihai Stoica, anunț bombă în direct despre Denis Drăguș la FCSB!

Mihai Stoica l-a menționat pe Denis Drăguș când a fost întrebat despre potențialul înlocuitor al lui Daniel Bîrligea, după transferul atacantului la Frosinone, în Serie A
Flaviu Popa
27.08.2026 | 22:07
Mihai Stoica anunt bomba in direct despre Denis Dragus la FCSB
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Mihai Stoica, încrezător că Denis Drăguș va semna cu FCSB Foto: colaj Fanatik
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Mihai Stoica este încrezător că Denis Drăguș (27 ani) va fi înlocuitorul lui Daniel Bîrligea (26 ani) la FCSB, după ce atacantul a fost împrumutat până la finalul sezonului în Serie A, la Frosinone.

Denis Drăguș, alesul lui Mihai Stoica pentru a-l înlocui pe Daniel Bîrligea la FCSB

Joi, 27 august, Daniel Bîrligea a fost prezentat oficial la Frosinone. Vârful de 26 de ani a fost împrumutat de nou-promovata din Serie A până la finalul sezonului, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro. Dacă vor fi mulțumiți de evoluțiile sale, italienii îl pot achiziționa definitiv în schimbul a 3,5 milioane de euro.

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FCSB deja a pornit căutările pentru a aduce un nou atacant. Însă, Mihai Stoica este încrezător că la clubul roș-albastru va veni Denis Drăguș, marea dorință a lui Gigi Becali din această campanie de mercato.

„Am o presimțire că va fi Drăguș, așa cred. Așa simt eu, nu am avut nicio discuție. Știu că a făcut pregătirea cu  Trabzonspor. Nu a jucat în meciuri, dar a făcut pregătirea cu Trabzonspor.

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Bîrligea are o calitate excepțională. Marchează goluri ușor. Rețineți multe goluri marcate cu stângul din afara careului, goluri fenomenale cu UTA, cu Dinamo a marcat un gol sărind cu capul ca nivelul pieptului lui Boateng”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

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Meme Stoica crede că Denis Drăguș are alte calități comparat cu Daniel Bîrligea

Totodată, Meme Stoica a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Denis Drăguș, jucător care așteaptă să își rezilieze contractul cu Trabzonspor pentru a putea ajunge la FCSB sau la o altă echipă.

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„Drăguș are alte calități. Are o tehnică mai bună, este jucătorul cu cele mai multe driblinguri în raport cu minutele jucate în Turcia. În condițiile în care el nu a marcat niciun gol”, a declarat Mihai Stoica, în direct la Prima Sport.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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