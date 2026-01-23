Mihai Stoica, anunț despre plecarea lui Dennis Politic de la FCSB: „Avem discuții cu un club”

Sport

Mihai Stoica a anunțat că Dennis Politic ar putea să plece de la FCSB în această iarnă, existând deja discuții în acest sens cu un alt club.
23.01.2026
Mihai Stoica a anunțat că Dennis Politic ar putea să o părăsească pe FCSB. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
Dennis Politic a intrat într-un con de umbră la FCSB, evoluțiile sale din ultimele luni fiind mult sub așteptări. Joi seară, în partida cu Dinamo Zagreb din Europa League, pierdută de campioana României cu 1-4, internaționalul român a intrat pe teren la pauză, însă nu a impresionat, iar Mihai Stoica a dezvăluit că fotbalistul ar putea să părăsească echipa în această iarnă.

Dennis Politic, OUT de la FCSB? Ce a declarat Mihai Stoica

Oficialul campioanei a anunțat că FCSB negociază cu un club pentru a-l ceda sub formă de împrumut pe Dennis Politic. „Nu eu hotărăsc cine și-a epuizat creditul, dar nu cred că se pune problema la modul acesta. Acest meci a fost unul mai special. Probabil că Politic va pleca sub formă de împrumut, sunt șanse ca el să plece.

Mai departe, nu poate fi vorba de credit epuizat. N-am spus că urmează să plece, am spus că există posibilitatea. (n.r. aveți discuții cu vreun club anume, ceva concret?) Da”, a afirmat acesta la Prima Sport. Mihai Stoica a reacționat la FANATIK SUPERLIGA după eșecul suferit de FCSB în Croația.

Ce a declarat Mihai Stoica despre situația lui Octavian Popescu

Un alt fotbalist aflat într-o situație dificilă la FCSB este Octavian Popescu, a cărui cotă a scăzut drastic din cauza prestațiilor din ultimii ani. „Octavian Popescu evoluează pe două poziții. Pe o poziție pe care evoluează noi jucăm cu fotbalistul sub vârstă, iar pe cealaltă poziție joacă Darius Olaru, poate cel mai important jucător al acestei echipe.

A primit șanse, câteodată a beneficiat de șansa primită, câteodată n-a beneficiat. Acum a intrat într-un moment în care…”, a afirmat Mihai Stoica pentru sursa menționată. Ca și Dennis Politic, Octavian Popescu a intrat la pauză în partida de la Zagreb, însă nu a reușit să își ajute echipa. Rămâne de văzut dacă acesta va primi o șansă și în derby-ul cu CFR Cluj, în contextul în care FCSB ar putea avea o absență importantă în compartimentul ofensiv.

Ce sumă a plătit Gigi Becali pentru a-l transfera pe Dennis Politic

Dennis Politic a fost cel mai scump jucător transferat de FCSB în vara anului trecut. Gruparea patronată de Gigi Becali a achitat 970.000 de euro celor de la Dinamo pentru internaționalul român, Alexandru Musi fiind cedat și el „câinilor” în cadrul acestei afaceri. Până în acest moment, Dennis Politic a evoluat în 23 de partide pentru FCSB, reușind să marcheze 3 goluri.

  • 1.2 milioane de euro este cota lui Dennis Politic
  • 25 de ani are fotbalistul FCSB-ului
