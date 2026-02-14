Mihai Stoica, anunț despre problemele lui Dawa la FCSB: ”Nu putem să forțăm un fotbalist. Îl legăm de pat?”

ADVERTISEMENT

Joyskim Dawa refuză deocamdată intervenția chirurgicală și vrea să joace până la finalul sezonului, iar Mihai Stoica a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că jucătorul nu poate fi obligat să se opereze.

Cum a comentat Mihai Stoica problemele medicale ale lui Dawa

Fundașul central camerunez, care a făcut câteva erori în meciul din Cupa României cu Universitatea Craiova, , așa cum Cristi Cste a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, iar președintele Consiliului de Administrație al FCSB a precizat că decizia îi aparține jucătorului.

ADVERTISEMENT

”El își hotărăște soarta, la fel ca Ngezana. Noi nu putem să forțăm un fotbalist să accepte o intervenție dacă el consideră că nu trebuie să accepte o intervenție. Așa ceva nu putem să facem, n-avem cum. Ce facem, îl legăm de pat? Oamenii nu vor”, a declarat Stoica, la .

Mihai Stoica i-a analizat pe tinerii David Popa și Alex Stoian

Oficialul ”roș-albaștrilor” a lăudat prestația tânărului David Popa în meciul cu Universitatea Craiova din Cupa României și consideră că Alexandru Stoian ar fi putut gândi altfel faza în care a scăpat singur cu portarul Pavlo Isenko.

ADVERTISEMENT

”David Popa a intrat excelent, a marcat un gol spectaculos. David Popa de când se antrenează cu prima echipă o face foarte bine și crește. Poate să fie un exemplu și pentru cei care au crezut că e suficient să joace câteva meciuri și deja se contează pe ei.

ADVERTISEMENT

Nu, pe copii se contează când îți arată că vor, că sunt serioși, că merg în sală înainte și după antrenament, când se anturează cu cine trebuie. David Popa este foarte bine.

Stoian a intrat și el bine, dar din nefericire n-a gândit foarte bine faza în care a scăpat singur cu Isenko. Isenko ieșise complet expus, dar inspirat în același timp. Nu același lucru se poate spune de Stoian. Putea să-l dribleze fără niciun fel de problemă, avea tot terenul la dispoziție sau putea să trimită de acolo direct pe poartă.

ADVERTISEMENT

Așa a fost să fie, acum nu are importanță. Nu poți să culpabilizezi un copil de 18 ani când ai avut în teren jucători care puteau să dea mai mult, pentru că consider că am întâlnit o echipă care putea fi învinsă chiar și în distribuția noastră de aseară”, a spus Mihai Stoica, la FANATIK SUPERLIGA.

David Popa, comparat cu Gică Hagi

La începutul acestui an, Gigi Becali a anunțat că a cerut ca tânărul David Popa să fie în luat în cantonamentul primei echipe, după ce l-a văzut într-un joc cu UTA din Cupa României. .

”Am dat ordin să fie luat (n.r. – în cantonament). L-am văzut doar o dată, în Cupă. Au zis (n.r. – cei din staff) că au mai mulți (n.r. – juniori), dar eu, stăpân, am spus: ‘Pe el să-l luați. Nu aveți, mă, mai buni, ăsta e mai bun’.

Ei ziceau că au alții mai buni. Nu știu ce m-a impresionat: mișcările lui, cum intră cu mingea peste adversari. Așa intra Hagi cu mingea în adversari”, afirma Becali la acel moment.