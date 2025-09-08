Mihai Stoica, anunț despre transferurile de la FCSB în ultima zi de mercato: „Este o problemă foarte mare”. Care este situația lui Vlad Chiricheș

Perioada de transferuri în România se închide luni, 8 septembrie, de la ora 23:59. Toate cluburile din SuperLiga vor să facă ultimele mutări pe ultima „sută”, iar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a transmis care este situația de la campioana en-titre.

Mihai Stoica, anunț despre transferurile de la FCSB în ultima zi de mercato

, Mihai Stoica a dezvăluit că lista din campionat este deja plină. În cazul în care campioana en-titre va dori să adauge un nou jucător, un altul trebuie să plece, pentru ca locul să fie descoperit.

, președintele Consiliul de Administrație de la FCSB a mărturisit că acesta nu se află momentan pe lista de SuperLiga. Situația veteranului roș-albaștrilor se poate modifica, însă doar dacă Gigi Becali va decide să îl ia din nou în calcule.

„Ca FCSB să facă un transfer, trebuie să vedem prima dată cine o să plece. Trebuie să plece cineva ca să vină altcineva. Este o problemă foarte mare! Lista este deja ocupată. Mâine (n.r. luni) va fi definitivată lista pentru campionat.

„Dacă nu se schimbă nimic până mâine, Chiricheș nu va fi pe lista de SuperLiga”

(n.r. – Chiricheș va fi pe listă?) Dacă nu se schimbă nimic până mâine (n.r. luni), nu va fi! Trebuie să se răzgândească patronul. Lista este completă… Dacă intră și Dawa (n.r. – se recuperează din accidentare), trebuie să iasă cineva.

Tudose ar fi intrat pe lista B. Trebuie să se înțeleagă foarte clar că la lista B singurul criteriu este vârsta. Toți jucătorii născuți după 1 ianuarie 2004 pot intra pe lista B oricând, fără număr. La UEFA pot intra fără număr doar jucătorii născuți după 1 ianuarie 2004 crescuți de club, care au 2 ani la club”, a declarat Mihai Stoica la .