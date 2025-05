Mihai Stoica, anunț despre viitorul jucătorului de la FCSB: „Sunt multe echipe interesate”

Alexandru Musi (20 de ani) și-a pierdut locul de titular la FCSB, dar nu duce lipsă de oferte. Musi este însă foarte apreciat de Mihai Stoica. Președintele C.A. al roș-albaștrilor a dezvăluit care e viitorul tânărului fotbalist.

Ce oferte are Alexandru Musi de la FCSB: „Nu știu dacă vrea să meargă la Dinamo”

Mihai Stoica nu e convins că . Cu toate acestea, oficialul campioanei admite că tânărul mijlocaș e unul dintre cei mai curtați fotbaliști din echipă.

ADVERTISEMENT

„Îl dai dacă ai o ofertă care să fie bună şi pentru el, şi pentru… S-a tot vorbit. Nu ştiu dacă Musi vrea să meargă la Dinamo. Sunt multe echipe care sunt interesate. A jucat foarte puţin în ultima vreme, dar când a jucat, a avut realizări. (…) N-a fost slab”, a declarat Mihai Stoica, potrivit

Andrei Nicolescu: „Când va fi momentul potrivit vom discuta serios”

În acest sezon, în toate competițiile, Alexandru Musi a îmbrăcat de 31 de ori tricoul roș-albastru. Internaționalul de tineret a reușit și trei goluri și o pasă decisivă.

ADVERTISEMENT

El este un produs 100% al academiei FCSB și e cotat potrivit transfermarkt.com la 800.000 de euro. De-a lungul carierei, Musi a mai evoluat sub formă de împrumut la Poli Iași și la Petrolul Ploiești.

„Există, cum să nu! Cu siguranță pe telefonul pe care am sunat și atunci am vorbit de mai multe ori. Fiecare club are momentele lui, fiecare dintre noi ne pregătim pentru altceva. Când va fi momentul potrivit vom discuta serios”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Alexandru Musi are 49 de meciuri în total la FCSB și cinci goluri marcate în toate competițiile. De asemenea, mijlocașul ofensiv este internațional de tineret, cu trei reușite la reprezentativa U21 a României.