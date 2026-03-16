Mihai Stoica, anunț despre Vlad Chiricheș și Daniel Graovac, ieșiți accidentați în FCSB – Metaloglobus!

Mihai Stoica a fost întrebat despre situațiile medicale ale lui Vlad Chiricheș și Daniel Graovac. Cei doi au ieșit accidentați de pe teren în meciul jucat de FCSB duminică seară pe Arena Națională contra lui Metaloglobus în prima etapă a play-out-ului SuperLigii, terminat la egalitate, scor 0-0, primul chiar în prima repriză.

Ce a spus Mihai Stoica despre accidentările suferite de Vlad Chiricheș și Daniel Graovac

El a fost înlocuit încă din minutul 29 cu Baba Alhassan. În ceea ce îl privește pe Graovac, el a suferit o lovitură puternică în figură, motiv pentru care a fost nevoie să fie schimbat de Mirel Rădoi în minutul 76 cu , în condițiile în care când s-a accidentat se preconiza că va lipsi mult mai mult.

Revenind, MM Stoica a oferit deci toate detaliile relevante despre cele două probleme medicale suferite duminică seară de fotbaliștii campioanei României. Astfel, Graovac are fractură de piramidă nazală și va fi nevoit să poarte pentru o anumită perioadă o mască de protecție, chestiune tipică în astfel de situații.

Ce s-a întâmplat cu cei doi în meciul FCSB – Metaloglobus 0-0

Iar Chiricheș se confruntă cu o ruptură în zona tendonului, din nou o problemă destul de delicată. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB nu a oferit însă cu această ocazie și informații referitoare la perioada în care cei doi ar urma să fie indisponibili. Este însă de așteptat în principiu să fie vorba despre câteva săptămâni bune.

„La Graovac e fractură de piramidă nazală, o accidentare foarte gravă, mai ales pentru un fundaș. Trebuie mască, dar după ce se duce inflamația. Chiricheș are o ruptură în zona tendonului, jos. Accidentare destul de delicată”, a spus Mihai Stoica, în direct la

Ce a spus Mihai Stoica despre meciul FCSB – Metaloglobus

De asemenea, cu aceeași ocazie, , dar, în mod evident, și la rezultat: „Mi-e puțin jenă să vorbesc. Noi am făcut 0-0 cu Metaloglobus. Ei mai fac vreo două-trei puncte și se duc de unde au venit. Jocul nu mi s-a părut ceva execrabil, jocul nostru”.