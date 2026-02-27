Sport

Mihai Stoica, anunț dur despre unul dintre oamenii de bază de la FCSB: „Nu înțelege! Nu va mai juca nicio secundă la noi dacă nu se operează”

Mihai Stoica a oferit un anunț dur despre unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB. Situația prin care trece fotbalistul este unică la echipa campioană. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
27.02.2026 | 21:15
Mihai Stoica, anunț dur despre unul dintre oamenii de bază de la FCSB. Foto: Colaj Fanatik
Siyabonga Ngezana a fost unul dintre artizanii succeselor de la FCSB în ultimele două sezoane. Deși este cel mai valoros fundaș din lotul campioanei, Mihai Stoica a oferit un anunț dur în privința africanului.

Mihai Stoica, anunț dur despre Siyabonga Ngezana

În ciuda faptului că trece printr-un tratament pentru a reveni pe teren, viitorul lui Siyabonga Ngezana a fost deja decis. Fundașul african își dorește foarte mult să participe la Campionatul Mondial din vară, iar din cauza acestui lucru a evitat să se opereze.

Mihai Stoica a transmis că problemele medicale ale lui Ngezana nu pot fi rezolvate doar cu un simplu tratament, ci printr-o intervenție chirurgicală. Cum fundașul refuză să se opereze, acesta nu va mai evolua niciun minut la FCSB.

„Ngezana tot trage de timp, tot speră să scape de operație. Dacă el nu înțelege, noi nu avem cum să îl obligăm. Pierde timp, e problema lui. Pentru mine, prezența lui Ngezana la Mondial este compromisă total. Am explicat foarte clar: nu va juca nicio secundă la noi dacă nu se operează”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.

Mihai Stoica, uimit de decizia lui Ngezana

În continuare, președinte C.A. de la FCSB a mărturisit că e pentru prima oară când un fotbalist refuză să se opereze. Mihai Stoica a explicat că pe Gigi Becali nu îl interesează banii de la FIFA în cazul unei participări la Cupa Mondială, ci ca Ngezana să poată ajuta echipa în meciurile rămase de disputat.

„Are o leziune de menisc. Nu poate fi tratată antrenându-te în sală. Nu doar staff-ul medical i-a explicat, ci și noi, până și colegii de echipă. El crede că va rezolva așa. E un caz unic de când sunt eu în fotbal. I-am și explicat: ai o vârstă, nu te-ai accidentat niciodată așa, dar nu ai altă șansă, ce poți să faci? Dacă dă cineva o soluție, o facem.

E ultima problemă care se pune la Gigi, că pierde 200.000 de euro dacă nu merge el la Mondial. Noi îl voiam pe Ngezana apt ca să joace pentru noi”, a mai spus Mihai Stoica.

Siyabonga Ngezana a evoluat ultima oară în meciul cu Fenerbahce, din ultima etapă a „Fazei Ligii” din UEFA Europa League. De la acel moment fundașul african a ratat 6 partide pentru FCSB.

  • 3 milioane de euro este cota lui Siyabonga Ngezana
  • 104 meciuri, 3 goluri și două pase decisive a adunat fundașul la FCSB
