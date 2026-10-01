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Mihai Stoica (61 de ani) a vorbit despre așa-zisa „listă neagră” de la FCSB. Ce se va întâmpla în perioada de mercato din iarnă odată cu revenirea lui Laurențiu Reghecampf, având în vedere că trei fotbaliști sunt la final de contract: Valentin Crețu, Risto Radunovic și Arnold Garita.

Cine pleacă de la FCSB?

Mihai Stoica a infirmat zvonurile conform cărora Oficialul roș-albaștrilor a vorbit despre situația lui Vali Crețu, Risto Radunovic și Arnold Garita, fotbaliști cărora le vor expira contractele la 31 decembrie 2026. „(n.r. – Există listă neagră la FCSB? Cu Crețu, cu Garita?) Crețu și Garita sunt la final de contract. Nici dacă vrea nu îi poate da afară că sunt la final de contract până în iarnă. Listă neagră cu jucători care termină contractul? Nu cred că e prea corect spus. Că pot prelungi amândoi, dacă vrea Gigi, clar că pot prelungi. Dacă vrea Gigi și dacă vor ei. Dar nu există nicio listă neagră. Sunt trei jucători la final de contract: Garita, Crețu și Risto Radunovic. Toți trei termină în iarnă”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

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Ce crede Mihai Stoica despre Arnold Garita

Arnold Garita nu a reușit încă să înscrie în tricoul FCSB-ului. „Dacă întrebai înainte de meciul cu Craiova, cred că nimeni nu putea spune nimic contra lui Garita. După Craiova se poate spune orice, pentru că prestația noastră a fost jenantă acolo. Cu excepția lui Târnovanu, căruia nu îi poți reproșa nimic, nu a fost niciun jucător care să se ridice la nivel. Poate și Ofri Arad, dar a jucat 45 de minute.

Că dacă vorbesc de Aymen Boutoutaou… Boutoutaou are 45 de minute, cele mai multe driblinguri dintre toți jucătorii care au evoluat 90 de minute și cele mai multe recuperări dintre toți jucătorii care au jucat 90 de minute. Dar a intrat la 0-2 și s-a terminat 0-5. Așa că nu are rost să vorbim. Nu a dat gol, nu a dat pas de gol la meciul ăsta.

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Nu mă gândesc la nimic. Nu decid eu nimic. Și ar fi excelent să mi se ia greutatea asta. Oricum nu am hotărât eu nimic, a hotărât Gigi. Dar la momentul ăsta nu știu ce gândește Gigi de Crețu, de Garita sau de Risto. Mie de Garita îmi place. E un tip care dă tot. Cât are. Prefer un jucător care dă cât are, decât unul care are, dar nu dă tot. Care are mai mult, dar nu dă tot”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB

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