Sport

Ce jucători pleacă de la FCSB în iarnă? Mihai Stoica, anunț ferm despre Garita

Odată cu revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, clubul patronat de Gigi Becali se gândește deja la perioada de mercato din iarnă. Mihai Stoica a dezvăluit ce jucători pleacă și ce urmează pentru Garita
Cristian Măciucă
01.10.2026 | 08:15
Ce jucatori pleaca de la FCSB in iarna Mihai Stoica anunt ferm despre Garita
EXCLUSIV FANATIK
Ce jucători pleacă de la FCSB în iarnă? Mihai Stoica, anunț ferm despre Garita. FOTO: Fanatik
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Mihai Stoica (61 de ani) a vorbit despre așa-zisa „listă neagră” de la FCSB. Ce se va întâmpla în perioada de mercato din iarnă odată cu revenirea lui Laurențiu Reghecampf, având în vedere că trei fotbaliști sunt la final de contract: Valentin Crețu, Risto Radunovic și Arnold Garita.

Cine pleacă de la FCSB?

Mihai Stoica a infirmat zvonurile conform cărora Laurențiu Reghecampf ar fi întocmit o „listă neagră” la FCSB. Oficialul roș-albaștrilor a vorbit despre situația lui Vali Crețu, Risto Radunovic și Arnold Garita, fotbaliști cărora le vor expira contractele la 31 decembrie 2026. (n.r. – Există listă neagră la FCSB? Cu Crețu, cu Garita?) Crețu și Garita sunt la final de contract. Nici dacă vrea nu îi poate da afară că sunt la final de contract până în iarnă. Listă neagră cu jucători care termină contractul? Nu cred că e prea corect spus. Că pot prelungi amândoi, dacă vrea Gigi, clar că pot prelungi. Dacă vrea Gigi și dacă vor ei. Dar nu există nicio listă neagră. Sunt trei jucători la final de contract: Garita, Crețu și Risto Radunovic. Toți trei termină în iarnă”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

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Ce crede Mihai Stoica despre Arnold Garita

Arnold Garita nu a reușit încă să înscrie în tricoul FCSB-ului. Vârful camerunez e împrumutat până în iarnă de la SZ Juniors. „Dacă întrebai înainte de meciul cu Craiova, cred că nimeni nu putea spune nimic contra lui Garita. După Craiova se poate spune orice, pentru că prestația noastră a fost jenantă acolo. Cu excepția lui Târnovanu, căruia nu îi poți reproșa nimic, nu a fost niciun jucător care să se ridice la nivel. Poate și Ofri Arad, dar a jucat 45 de minute.

Că dacă vorbesc de Aymen Boutoutaou… Boutoutaou are 45 de minute, cele mai multe driblinguri dintre toți jucătorii care au evoluat 90 de minute și cele mai multe recuperări dintre toți jucătorii care au jucat 90 de minute. Dar a intrat la 0-2 și s-a terminat 0-5. Așa că nu are rost să vorbim. Nu a dat gol, nu a dat pas de gol la meciul ăsta.

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Nu mă gândesc la nimic. Nu decid eu nimic. Și ar fi excelent să mi se ia greutatea asta. Oricum nu am hotărât eu nimic, a hotărât Gigi. Dar la momentul ăsta nu știu ce gândește Gigi de Crețu, de Garita sau de Risto. Mie de Garita îmi place. E un tip care dă tot. Cât are. Prefer un jucător care dă cât are, decât unul care are, dar nu dă tot. Care are mai mult, dar nu dă tot”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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