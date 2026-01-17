Mihai Stoica, anunț războinic după FC Argeș – FCSB 1-0: „Nu am nicio emoție că nu vom intra în play-off! Nu sunt îngrijorat”

ADVERTISEMENT

FCSB a suferit un eșec neașteptat în primul meci din 2026, 0-1 pe terenul lui FC Argeș, iar misiunea de a ajunge în play-off a devenit mai dificilă. Cu toate acestea, Mihai Stoica e convins că gruparea „roș-albastră” nu va avea probleme în a-și îndeplini obiectivul. Oficialul campioanei a analizat eșecul suferit la Mioveni în cadrul unei intervenții la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Ce a declarat Mihai Stoica după FC Argeș – FCSB 1-0

FCSB a controlat teritorial meciul de la Mioveni, însă nu a reușit să înscrie, golul marcat de Yanis Pîrvu în prima repriză fiind de ajuns pentru ca FC Argeș să se impună. Mihai Stoica a analizat eșecul campioanei. „Eu nu sunt îngrijorat deloc, terenuri ca astea nu vom întâlni prea multe.

Jucătorii pe care ni i-am dorit vor fi în scurt timp legitimați. N-am luat jucători care n-au jucat în ultima vreme, care s-au plimbat pe la echipe, care au făcut dușuri, ci am luat jucători de mare valoare, sunt convins, atât Andre Duarte, cât și Ofri Arad. Pe Ofri trebuie să-l vedem întâi la vizita medicală.

Am avut o primă jumătate de oră în care am jucat bine, am făcut o mare greșeală în construcție și am luat gol, dar o a doua jumătate în care am fost foarte slabi. Nu am reușit să creăm nici o ocazie. Nu aș putea spune că e un rezultat corect după ceea ce s-a jucat, ar fi trebuit să fie un rezultat de egalitate”, a afirmat oficialul FCSB-ului la FANATIK SUPERLIGA după .

Mihai Stoica nu are emoții privind calificarea FCSB-ului în play-off

Deși situația echipei s-a complicat după primul meci oficial din 2026, Mihai Stoica nu are emoții privind . „Rămânem cu zero puncte contra lui FC Argeș, care s-a dus la 6 puncte de noi, de fapt la 7, pentru că au două victorii contra noastră. Cu toate astea, nu sunt îngrijorat, sunt convins că vom intra în play-off și de acolo vom începe un alt campionat.

N-am nicio emoție. Sunt convins că vom începe o serie bună. Spre deosebire de anul trecut, când în pregătirea de iarnă l-am pierdut pe Olaru, anul acesta chiar am avut un cantonament reușit”, a spus președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mihai Stoica a analizat faza din care FC Argeș a înscris contra FCSB-ului

Faza golului înscris de Yanis Pîrvu a pornit de la o eroare făcută de jucătorii FCSB-ului. „Am pierdut în urma unei greșeli colective, am vorbit ceva și am făcut altceva. Pe acel teren nu puteai să faci construcție atât de aproape de poarta ta. Ce-am făcut noi, cu Tănase, Toma și ‘Chiri’, ar fi trebuit să facem la 30 de metri de poarta lor, nu la 30 de metri de poarta noastră.

Și o execuție fericită a lui Yanis Pîrvu. Dacă Ștefan Târnovanu se așeza pe un scaun, meciul se termina la fel, FC Argeș n-a mai existat”, a afirmat Mihai Stoica. Pentru FCSB urmează meciul din Europa League contra lui Dinamo Zagreb, care se va disputa joi, iar apoi campioana va primi vizita lui CFR Cluj în Superliga, duminică, 25 ianuarie.