Mihai Stoica, anunț surprinzător! Pe ce stadion s-ar putea disputa finala de titlu dintre FCSB și CFR Cluj: „E un oraș care fierbe pentru echipa noastră”

FCSB s-a apropiat cu patru meciuri rămase de disputat în Casa Pariurilor Liga 1 și un meci direct cu ardelenii pe teren propriu. Din păcate pentru jucătorii lui Toni Petrea, partida se va putea disputa pe Arena Națională.

Mihai Stoica, anunță suprinzător pentru meciul decisiv de titlu cu CFR Cluj: „Probabil că vom merge la Buzău”

Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a dezvăluit la că meciul cu CFR Cluj ar putea să se joace la Buzău: „Probabil că vom merge la Buzău, acolo vom juca, e un oraș care fierbe pentru echipa noastră. Am demonstrat că suntem din nou Steaua, vă promit că n-o să mai spun niciodată FCSB! Am umplut stadionul, în timp ce ceilalți au jucat cu curent prin tribune”.

FCSB nu va putea juca pe Arena Națională din cauza faptul că în perioada 16 mai – 11 iunie 2022, stadionul e blocat pentru festival Saga: „Arena Națională e indisponibilă. Stadionul Arcul de Triumf se prezentă în condiții excelente, am văzut niște fete care se jucau de-a rugby-ul. Dincolo, formidabila echipă a Armatei a umplut stadionul până la refuz în derby-ul cu Hermannstadt. Acolo are dreptul să joace doar cine are voie”.

Nu ar fi prima oară în acest sezon când FCSB ar juca la Buzău în acest sezon. Echipa lui Toni Petrea a mai disputat acolo din sezonul regular. Chindia Târgoviște și-a disputat de asemenea meciurile pe acest stadion, care se prezintă în condiții foarte bune, la fel și gazonul.

Mihai Stoica pune presiune pe CFR Cluj: „Orice echipă are șanse să câștige în fața lor”

Mihai Stoica e de părere că FCSB are un program mai dificil decât CFR Cluj, însă rămâne foarte optimist: „Teoretic, noi avem deplasări mai grele, la Ovidiu și la Craiova. CFR joacă la Pitești și la Voluntari. Dar sesisez o vulnerabilitate crescândă la CFR.

Și cred că orice echipă care tratează serios un meci cu ei are șanse să câștige în fața lor. Totuși, atât timp cât CFR e pe primul loc, tot ea are prima șansă la titlu, pentru că e campioană și la egalitate de puncte (n.r. – raportat la criteriul de departajare).

Noi avem meciuri complicate, iar FC Argeș joacă în Cupa României chiar înaintea meciului cu CFR. E posibil ca Prepeliță să dea șanse unor rezerve. Sunt multe necunoscute și n-are rost să ne hazardăm în pronosticuri”.

La finalul campionatului regulat, CFR Cluj avea nu mai puțin de 16 puncte avans: „Dar mă gândesc la un singur lucru. CFR avea opt puncte după înjumătățire, acum mai are doar două puncte avans. E posibil ca CFR să fie mai vulnerabilă decât în trecut”, a afirmat MM Stoica la Orange Sport, în emisiunea Sport Report.

