Mihai Stoica anunță că meciul cu Farul s-ar putea amâna: ”Puteam să îi zicem lui Radunovic să ia galben și o închideam de acum”

FCSB a reintrat perfect în competiția internă, după pauza internațională, dar ar putea fi forțată să intre în carantină totală.

În acest moment roș-albaștrii au exact numărul minim impus de jucători, 13, iar dacă unul dintre aceștia va ieși pozitiv la testele de duminică, meciul cu Farul va fi amânat.

Mihai Stoica a explicat cum putea fi amânat meciul cu Farul încă de la sfârșitul acestei săptămâni

, a dezvăluit cum putea fi amânat jocul de la malul mării fără să se mai aștepte testarea de la sfârșitul acestei săptămâni.

”Să vedem în ce formulă vom juca, dacă vom juca meciul cu Farul. Azi avem 13 jucători, dacă unul cade mâine la test, nu mai avem cu cine să jucăm.

Am fi putut să-i cerem lui Risto Radunonvic să ia cartonaș galben în meciul cu CS Mioveni, să fie suspendat pentru următorul meci, și atunci era clar amânat, dar noi nu facem așa ceva”, a explicat Mihai Stoica, imediat după victoria de la Buzău.

Căpitanul roș-albaștrilor, Florin Tănase, e sigur că partida cu Farul nu se va juca chiar dacă în acest moment FCSB îndeplinește criteriul numărului minim de jucători valizi pentru un meci.

”Să vedem dacă urmează meciul cu Farul, eu nu cred că se joacă. Avem mâine un test, să vedem. Am mai trecut prin asta”, a punctat Florin Tănase.

Revolta căpitanului

Până când se va lua u decizie cu privire la disputarea sau nu a meciului din etapa viitoare dintre Farul Constanța și FCSB, și-a vărsat supărarea pe faptul că echipa lui a fost obligată să evolueze la Buzău, deși stadioanele din București, exceptând Arena Națională unde se dispută campionatul mondial de Dota 2, sunt goale.

”Așa am pățit în fiecare an. Anul trecut am plecat pe la Giurgiu că nu știu ce a pățit tabela de pe Arena Națională, numai nouă ni se întâmplă din astea.

Mereu când suntem în formă bună trebuie să plecăm de pe Arena Națională. Poate o să se gândească cei ce administrează stadioanele din București că și noi contribuim cu bani”, a răbufnit Tănase.

Căpitanul roș-albaștrilor recunoaște că nu este refăcut 100% după accidentarea de la sfârșitul lunii august și a dedicat golul din meciul cu CS Mioveni coechipierilor și oficialilor răpuși de COVID.

”Nu sunt 100% dar odată cu jocurile o să-mi revin. Mă bucur că am revenit la timp și că i-am făcut fericiți pe colegii noștri care sunt în carantină și și-au dorit atât de mult această victorie”, a încheiat Florin Tănase.