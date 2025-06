Mihai Stoica anunță dezastrul la FCSB înainte de startul SuperLigii! „O să avem o mare problemă”

Mihai Stoica (60 de ani) a făcut un anunț care le dă fiori fanilor FCSB. Președintele C.A. al roș-albaștrilor a transmis că echipa se va confrunta cu o mare problemă în noul sezon de SuperLiga.

Dezastru pentru FCSB în SuperLiga! Mihai Stoica a făcut un anunț sumbru: „Poate va ajunge Răzvan Burleanu președinte UEFA și regula U21 va deveni universală”

Problema despre care vorbește Mihai Stoica este legată de jucătorul care va îndeplini regula U21 în SuperLiga. Staff-ul tehnic al campioanei a ascultat ordinul patronului Gigi Becali și . Din nefericire, extrema stângă nu a dat randament pe acea poziție.

În actul secund al partidei cu formația care tocmai a retrogradat din Eredivisie, FCSB a mai încercat o variantă, pe Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani) în poziția de fundaș stânga. Nici fotbalistul care sezonul trecut a fost împrumutat la Unirea Slobozia nu a convins, astfel că singurele soluții viabile rămân fundașul dreapta Ionuț Cercel (18 ani) și atacantul Alexandru Stoian (17 ani).

„Noi am vrut să vedem dacă am avea soluții sub 21 în defensivă. Dacă îl putem dubla pe Ionuț Cercel cu Toma în partea dreaptă și am aflat că nu putem. Și dacă putem să îl utilizăm pe Laurențiu Vlăsceanu în partea stângă, ca un back-up pentru Risto Radunovic. Dar un back-up U21 și am realizat că nici acolo nu putem.

Cred că o să avem două categorii de jocuri în campionat. În cupele europene nu trebuie să prezentăm deocamdată un jucător U21. Dar cine știe, poate va ajunge Răzvan Burleanu președinte UEFA și regula U21 va deveni universală. Aici am fost puțin răutacios. Aș putea să mă întorc și să nu mai spun replica asta? Să nu se consemneze. A fost o glumă”, a declarat Mihai Stoica, la

„Nu suntem foarte bine”

Sezonul trecut, FCSB s-a bazat pe mai mulți fotbaliști eligibili pentru regula U21, toți în flancul stânga a atacului. Acolo au jucat pe rând Octavian Popescu, Alexandru Musi, Andrei Gheorghiță și Mihai Toma.

„O să avem o mare problemă anul ăsta cu U21. Dacă anul trecut aveam o poziție triplată și cvadruplată, acum suntem întinși așa. Avem un fundaș dreapta, un fundaș stânga wannabe și niște atacanți laterali, care pot juca și număr 10. Nu suntem foarte bine”, a adăugat oficialul roș-albaștrilor.

Dacă nu mai poate Cercel, va fi Toma titular în campionat. L-am făcut fundaș lateral, nu mai vreau să joc în atac cu U21. Atacul trebuie să fie atac. Nu prea ataci cu U21, nu ai cu cine. Se ciuntește jocul când ești obligat să faci asta. Barcelona e Barcelona, România e România. E diferență de cultură fotbalistică, de educație, economică” – Gigi Becali

Mai aduce campioana jucători eligibili pentru regula U21?

Mihai Stoica a fost întrebat dacă FCSB are de gând să mai aducă fotbaliști care să îndeplinească regula U21 având în vedere situația precară din acest moment.

„Nu e luată în calcul această variantă. Nu vom aduce niciun jucător. Ne vom baza pe jucătorii pe care îi avem acum. (n.r. – Poate vă pare rău după Musi) N-are cum. Musi juca pe poziție cu Toma și Stoian. Noi nu vrem acolo, nu vrem U21 acolo. Pentru că pe cele trei poziții din spatele atacantului n-avem decât Miculescu, Ștefăenscu, Tănase, Olaru, Octavian Popescu, Gheorghiță, Cisotti. Deci nu stăm chiar rău acolo. Putem să facem o echipă care să se bată la play-off doar cu jucătorii care pot juca în spatele vârfului”, a adăugat Meme Stoica.